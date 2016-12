News | 20.12.2016

Hannover Finanz übernimmt

Die Achat Hotels haben einen neuen Eigentümer

Die Achat Hotels haben mit der Hannover Finanz einen neuen Eigentümer. Der Finanzinvestor erwirbt mit dem Ankauf von 100 Prozent der Firmenanteile die Achat Hotel- und Immobilienbetriebsgesellschaft mbH inklusive der betriebenen Hotels in Österreich und Ungarn.

Bild: Logo Achat Hotels

Über den Eigentümerwechsel informierte Achat-Geschäftsführer Wilhelm Kotter in Mannheim. Vorausgegangen sind positive Entscheide der Kartellämter in Deutschland und Österreich.

Eigenständigigkeit bewahrt

Die Achat Hotels bleiben demnach in ihrer Struktur und Ausrichtung unverändert, ebenso der Unternehmenssitz in Mannheim. Verantwortlicher Geschäftsführer ist weiterhin Wilhelm Kotter. Dieser erwartet durch den Eigentümerwechsel einen neuen Impuls für die Vorwärtsstrategie der Hotels. Entsprechend war seine Botschaft an die Mitarbeiter von ACHAT in der vergangenen Woche: “Lean Management und Empowerment of people haben unsere Hotelgruppe stark gemacht. In unserer Vorwärtsstrategie sind zwei bis drei Hoteleröffnungen pro Jahr innerhalb unserer vier Marken vorgesehen."

Insgesamt 30 Hotels

Das Portfolie der GmbH umfasst derzeit 30 Hotels, das erste Premium Budget Hotel der neuen Marke LOGINN by Achat wird am 1. Oktober 2017 an der Messe Leipzig eröffnen. Die Hotelgruppe blickt eigenen Angaben zufolge auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück mit einem Umsatz von mehr als 54 Millionen Euro.