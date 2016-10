Gebäudetechnik | 28.10.2016

FloorPro Multi Cleaner von Kärcher

Ein Allrounder für die tägliche Oberflächenreinigung

Der neue Universalbodenreiniger FloorPro Multi Cleaner von Kärcher kombiniert nach Herstellerangaben verschiedene Tensidarten, wodurch die Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt und ein Benetzungswinkel von nur 15 Grad erzielt wird. Das verbessere insgesamt die tägliche Boden- und Oberflächenreinigung.

Bild: Kärcher

Durch die Kombination verschiedener Tensidarten (nichtionische, anionische und amphotere Tenside) wird die Oberflächenspannung des Wassers stark herabgesetzt und ein sehr kleiner Benetzungswinkel von nur 15° erzielt. Dadurch kommt das Reinigungsmittel bis zum kompletten Abtrocknen beziehungsweise bis zur Absaugung mit der gesamten zu reinigenden Oberfläche in Kontakt. Dort kriecht der Reiniger unter den Schmutz, löst und bindet ihn und sorgt so für hohe Reinigungsleistung. Entsprechend sparsam kann dosiert werden – ein Gebinde mit 2,5 l Volumen reicht bei einer 0,25%-igen Dosierung für 11.200 m².





Streifenfreie Sauberkeit durch gute Benetzung



Neben der hohen Reinigungsleistung zeichnet sich der neue FloorPro Multi Cleaner durch besondere Anwenderfreundlichkeit aus: Die chemische Zusammensetzung ist mit einem pH-Wert von 9 im Konzentrat schwach alkalisch und liegt mit ca. 7,4 in der fertigen Lösung sogar im neutralen Bereich. Der Reiniger bedarf daher keiner Kennzeichnung und ist gut hautverträglich. Außerdem schäumt das Mittel kaum, so dass beim Einsatz in Scheuersaugmaschinen nahezu das volle Volumen des Schmutzwassertanks ausgenutzt werden kann. Das bedeutet entsprechend langes, unterbrechungsfreies Arbeiten. Da das Reinigungsmittel streifen- und rückstandsfrei abtrocknet, kann es in der zeitsparenden Einschrittmethode ohne nachfolgendes Spülen eingesetzt werden. Neben dem Einsatz in der Maschine eignet sich der neue FloorPro Multi Cleaner auch für die manuelle Reinigung.