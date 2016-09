Hotelbetrieb | 27.09.2016

Best Western Hotel The K Munich eröffnet

Ein modernes Business-Hotel der Drei-Sterne-Kategorie

Am internationalen Firmen- und Medienstandort Unterföhring bei München ist mit dem neu gebauten Best Western Hotel The K Munich ein modernes Business-Hotel der Drei-Sterne-Kategorie entstanden: 131 Zimmer stehen für Geschäftsreisende und Individualgäste bereit.

Bild: Best Western

Das neue Hotel wird wie das Vier-Sterne-Schwesterhotel Lechnerhof, ebenfalls am Standort Unterföhring, von der Eigentümerfamilie Lechner betrieben. Tochter Brigitte Lechner ist als Geschäftsführerin des Hotelneubaus tätig. Sie erklärt: „Das Grundstück ist seit acht Generationen, das sind knapp 250 Jahre, im Familienbesitz. Durch seine Größe und solitäre Lage im Gewerbegebiet ist das Best Western Hotel The K ein Eyecatcher in Unterföhring. Unser neues Hotel entspricht dem Zeitgeist, strahlt Ruhe, Modernität und Wohlfühlatmosphäre aus und ergänzt den bestehenden Lechnerhof in perfekter Weise.“





16 Monate Bauzeit



Innerhalb einer Bauzeit von 16 Monaten ist am Firmen- und Medienstandort Unterföhring bei München ein modernes Drei-Sterne-Hotel mit 131 Zimmern sowie Fitnessraum und Frühstücksrestaurant entstanden. Der Seminarraum Kubus steht für Besprechungen und kleine Gruppen von bis zu 20 Personen zur Verfügung. Am Abend entspannen Gäste an der Hotelbar oder mit freiem Blick über München und bis zu den Alpen in der Rooftop-Bar „Kraftwerk 7“, die bei schönem Wetter und speziellen Events für jedermann offen steht. Das verpachtete Restaurant „Maximus“ bietet mit ausgesuchten frischen, regionalen Produkten typisch bayerische wie auch internationale Speisen hoher Qualität. Für den Hotelneubau wurde der kurze und prägnante Name „Hotel The K“ bewusst gewählt: Der Buchstabe „K" steht für Know-how, Komfort, Kompetenz und Kreativität. Nicht zuletzt ist er auch eine Anspielung auf das nahegelegene Kraftwerk, das schon Namensgeber der Rooftop-Bar ist, dem „Kraftwerk 7“ in der siebten Etage.

Urban Chic





Für die Innenaustattung des Best Western Hotels The K zeichnet die Firma Kitzig Interior Design, Architecture Group aus Lippstadt verantwortlich. Das internationale Innenarchitekturbüro hat ein ganzheitliches Gestaltungskonzept unter dem Arbeitstitel „Urban Chic" mit einem Mix aus Materialien umgesetzt. Unter anderem wurden Echtholz und als Kontrast dazu Beton mit unterschiedlichen Pastellfarben verwendet. Geschäftsführerin Lechner ist stolz auf das Ergebnis: „Wir präsentieren im neuen The K ein modernes Interior, das für Gemütlichkeit steht, sich aber dennoch vom althergebrachten und traditionellen bayerischen Stil abhebt. Wir überraschen mit cooler Lässigkeit in Kombination mit klaren, aber dennoch ausgefallenen Elementen.“