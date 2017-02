Hoteldesign + Interieur | 01.02.2017

Renovierung im Fünf-Sterne-Resort Ofterschwang vollendet

Ein neues Kapitel in der Hotelgeschichte der Sonnenalp

Aus alt wird neu: Wo einst ein bescheidenes Bauernhaus stand, findet sich heute das Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp in Ofterschwang. Seit 1919 verwandelte sich der Allgäuer Traditionsbetrieb von Familie Fäßler über vier Generationen mit viel Weitblick, Fleiß und Unternehmermut zum luxuriösen Ferienresort für Jung und Alt.

Bild: Sonnenalp Resort

Auch bei den Vorbereitungen zum 100. Geburtstag Geburtstag 2019 setzen die Gastgeber auf kontinuierliche Entwicklung. Mit der Fertigstellung der neun Luxussuiten in den Kategorien Herzblut und Alpenherz sind die Erneuerungsarbeiten im Innenbereich komplett abgeschlossen.

218 Zimmer und Suiten

Alle 218 Zimmer und Suiten begeistern nun mit frisch geschliffenen Böden und Holzmöbeln, neu gepolsterten Sofas und Sesseln und individuell von Anna-Maria Fäßler ausgewählten Stoffen. Auch die Flure wurden herausgeputzt. Darüber hinaus verführen die Bergfeuer-Stube speziell für Familien und eine neugestaltete Buffetwelt im Hauptrestaurant, eine Kamin- und Weinbar sowie ein neues Grillrestaurant zum Genießen.

Lärchenholz und Steinelemente an der Fassade

Neben der hauseigenen Shoppingmeile erhielt auch die Front der Außenfassade des Resorts bereits teilweise eine luftigere und hellere Optik mit Lärchenholz und Steinelementen. Für 2018 ist die Erweiterung der Wellnesslandschaft vorgesehen, um die Sonnenalp zum Jubiläum 2019 im komplett neuen Gewand erstrahlen zu lassen. Eine Übernachtung in einem Doppelzimmer der Sonnenalp ist ab 224 Euro pro Person buchbar. Die Preise verstehen sich inklusive Halbpension, Zugang zum Wellnessbereich und umfassendem Aktivitätenprogramm. Reservierungen werden unter der Nummer +49(0)8321 272 0 oder per Mail an info@sonnenalp.de entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich auf www.sonnenalp.de .

Ideen der Gastgeber umgesetzt



Alle Ideen und Pläne zur Umgestaltung entstammen der Feder der Gastgeber Anna-Maria und Michael Fäßler. Für die Umsetzung zeichnet die Innenarchitektin Monika Hüttig aus Sonthofen verantwortlich. Mit geballter Ideenpower schufen die drei eine harmonische Kombination aus Tradition und Eleganz mit viel Komfort und liebevollen Details. Das Design der Zimmer und Suiten präsentiert sich einladend und warm. Helle Naturfarben gepaart mit Holzelementen, Fellstoffe, zartes Leinen, Wandpaneelen aus Stoff und Holz und restaurierte Möbelstücke wie Truhen und Sekretäre garantieren alpenländisches Ambiente. Große Ohrensessel und aufwendig gepolsterte Sofas sorgen für Gemütlichkeit; bodentiefe Fenster bringen Licht und Helligkeit in das Zuhause auf Zeit. Durch die großzügigen Grundrisse und teilweise getrennten Schlaf- und Wohnräume finden neben Paaren und Alleinreisenden auch Familien ausreichend Platz. Im Zuge der Umgestaltung begab sich Anna-Maria Fäßler auf die Suche nach herausragenden Textilien und kreierte ihre eigene Sonnenalp-Stoffkollektion in den charakteristischen Farben des Hauses Karminrot, Enzianblau, Arnikagelb, Wiesen- und Salbeigrün und Leinenbeige. Diese finden sich unter anderem als Bettwäsche, Tagesdecke und Überzüge für Sessel und Sofas im gesamten Haus wieder. Gäste haben seit kurzem die Möglichkeit, die exklusiven Stoffe als Meterware mit nach Hause zu nehmen.