Hoteldesign + Interieur | 16.02.2017

German Design Award 2017 für Tork

Ein Preis für Eleganz im Waschraum

Mit der Gestaltung ihrer Waschräume können Hotels und Restaurants bei ihren Gästen punkten. Mit Design-Spenderkollektionen wie der Image Design Linie von Tork lassen sich Waschräume in einem stilvollen Ambiente gestalten. Diesen Designfaktor würdigte der Rat für Formgebung nun beim German Design Award 2017.

Bild: Tork

Die Produktlinie erhielt in der Kategorie „Bath and Wellness“ eine „Special Mention“. Für Tork ist die Auszeichnung eine besondere Ehre: „Mit der Image DesignLinie wollten wir ein Produktdesign kreieren, das sich durch eine gewisse Leichtigkeit auszeichnet und sich dank dezenter Eleganz harmonisch in jeden Waschraumstil einfügt – von maritim über modern bis mediterran“, sagt Doris Berens-Bredahl, Senior Product Manager Washroom . „Es macht uns stolz, dass uns das so gut gelungen ist und unser Designkonzept nun mit dem German Design Award prämiert wurde.“ Für die SCA-Marke Tork ist es die erste Auszeichnung im Rahmen des German Design Awards. Vergeben wird der international angesehene Preis jährlich vom Rat für Formgebung in insgesamt zehn Wettbewerbskategorien aus den Bereichen Produkt- und Kommunikationsdesign.





Elegant, zeitlos und modern



Elegant, zeitlos und modern – so lässt sich das preisgekrönte Designkonzept der Tork Image Design™ Spenderlinie zusammenfassen. Die hochwertigen Spender sind aus gebürstetem Edelstahl gefertigt, das verleiht ihnen eine schlichte Schönheit und sorgt dafür, dass sie nahtlos mit der Inneneinrichtung verschmelzen. Dazu bilden die runden, organischen Formen aus schwarzem Kunststoff einen weichen Kontrast. Dieser Kontrast sorgt gerade für so viel Spannung, um die Produkte optisch außergewöhnlich und gleichsam dezent erscheinen zu lassen. Die Linie umfasst Spender für Papierhandtücher, Toilettenpapier, Kosmetiktücher und Seife sowie Abfallbehälter und passende Kleiderhaken. „Wir haben den Anspruch, hochwertiges Design zu schaffen und es Betreibern von Restaurants, Hotels oder Bürogebäuden zu ermöglichen, ihre Waschräume mit wenig Aufwand zum exklusiven Aushängeschild zu machen“, erklärt Stefan Bruckmann, Brand Communications Manager Region Central bei Tork. „Die Image Design Produktlinie ist bestes Beispiel dafür, wie leicht ein Unternehmen das eigene Image aufwerten kann – und dies wurde nun durch die Auszeichnung mit dem German Design Award bestätigt .