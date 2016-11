News | 21.11.2016

Erstes Hotel der Marke Tribut Portfolio in Amsterdam

Ein unabhängiger Geist für eine unabhängige Stadt

Das Wachstum in Europa schreitet voran: Mit dem Apollo Hotel Amsterdam übernimmt die zu Marriott International gehörende Marke Tribute Portfolio ihr erstes Hotel in den Niederlanden. Das Hotel wird nach einer umfassenden Renovierung seiner 223 Zimmer, des Restaurants und der öffentlichen Bereiche im April 2017 zu Tribute Portfolio stoßen.

Bild: Apollo Amsterdam

„Die Vertragsunterzeichnung markiert einen bedeutenden Meilenstein der internationalen Expansion von Tribute Portfolio und spiegelt die weltweit wachsende Nachfrage nach individuellen High-End-Reiseerlebnissen wider“, sagt Brian Povinelli, Senior Vice President und Global Brand Leader, Tribute Portfolio. „Die für Amsterdam typische Vielfalt und Weltoffenheit machen die Stadt zu einem perfekten Ort für diese Marke, die ganz auf Unabhängigkeit setzt. Wir freuen uns sehr darauf, mit Apollo Hotels & Resorts zusammenzuarbeiten und unseren Gästen wahrhaft unverwechselbare Aufenthalte in diesem einzigartigen Hotel zu ermöglichen.“

Seit 2015 auf dem Markt

Tribute Portfolio, 2015 auf dem Markt eingeführt, ist eine Kollektion aufstrebender, unabhängiger Hotels und Resorts, die sowohl Hoteleigentümern als auch Gästen die Möglichkeit gibt, individuell und unabhängig zu bleiben: „Stay Independent“. In ganz Europa nimmt die Verbreitung der Marke Fahrt auf, nach London und Paris zeigt sie nun bald auch in Amsterdam Präsenz. „Mit Blick auf die weltweite Verbreitung der Marke, dem starken Distributionsnetzwerk und einem renommierten Kundenbindungsprogramm ist Tribute Portfolio der perfekte Partner für unser außergewöhnliches Hotel“, so Francesco Monaco, Mitbegründer und Vorstandsmitglied von Apollo Hotels & Resorts. „Wir freuen uns darauf, von den Vorteilen zu profitieren, die die Zugehörigkeit zu Tribute Portfolio mit sich bringen wird. Gleichzeitig werden wir all die Besonderheiten bewahren, die das Apollo Hotel Amsterdam zu solch einem außergewöhnlichen Hotel machen.“

Belgischer Designer am Start

Das Apollo Hotel Amsterdam, A Tribute Portfolio Hotel, ist im eleganten Stadtviertel Oud-Zuid ruhig an einer Gracht gelegen. Amsterdams zahlreiche historische und kulturelle Attraktionen sind bestens zu erreichen, unter anderem der lebhafte Stadtteil De Pijp, bekannt für seine ausgefallenen Boutiquen und Restaurants. In der Hotellandschaft der Stadt zählt das Apollo Hotel Amsterdam zu den Ikonen und konnte in seiner rund 90-jährigen Geschichte zahlreiche namhafte Gäste begrüßen. Die im Winter anstehende Renovierung des Hotels wird der renommierte belgische Designer Will Erens betreuen. Das ausgesuchte Design der Zimmer, Suiten, Rezeption, Lobby und des Restaurants steht für eine neue Ära des berühmten Hotels und wird den besondere Charme und den „Indie-Spirit“ des Hauses betonen. Die 223 neu gestalteten Zimmer bieten dann hochwertige Annehmlichkeiten, gemeinsam mit fantastischen Aussichten auf die Gracht oder die Stadt.

Attraktiv für Tagungen und Feste

Die zentrale Lage des Hotels und seine hervorragende verkehrstechnische Anbindung machen es besonders attraktiv für Tagungen und Feierlichkeiten jeder Art. Der 606 Quadratmeter große Tagungs- und Veranstaltungsbereich bietet fünf multifunktionale Räume, mehrere Terrassen und einen privaten Anlegesteg. Hotelgäste und Besucher profitieren zudem von einem rund um die Uhr geöffneten Business Center sowie hoteleigenen Parkplätzen.Für Aktive halten das umfangreich ausgestattete Fitness Center sowie das Chill Out Spa eine Vielzahl an Möglichkeiten für sportliche Betätigung und wohltuende Entspannung bereit. Das Hotel bietet zudem mehrere kulinarische Optionen, von internationaler bis hinzu regionaler Küche. Dazu gehören das renommierte Restaurant Harbour Club Kitchen, Fine Dining mit Überraschungsmomenten vor stylischer Kulisse direkt am Wasser, und The Marina Lounge and Terrace, ein gemütlicher Treffpunkt, an dem Gäste und Besucher kleine Gerichte, Erfrischungen und Cocktails genießen können. „Wir spüren eine unglaublich große Begeisterung bei Hoteleigentümern und -betreibern in der gesamten Region, die von dem überzeugenden Geschäftsprinzip der Marke Tribute Portfolio profitieren wollen. Die Vertragsunterzeichnung für das Apollo Hotel Amsterdam unterstreicht unser fortwährendes Bestreben, das Wachstum der Marke an Primärstandorten voranzutreiben und markiert einen wichtigen Meilenstein unserer globalen Entwicklungsstrategie“, sagt Carlton Ervin, Marriott International’s Chief Development Officer, Europe.