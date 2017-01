News | 09.01.2017

SW5500 von Nilfisk

Eine Kehrmaschine für alle Anwendungsbereiche

Für den Fall, Schmutz, Staub und Abfall effizient und kostengünstig von großen Bodenflächen zu beseitigen, bietet Nilfisk die neue Aufsitzkehrmaschine SW5500. Wahlweise ausgestattet mit Batterie-, Diesel- oder Gasantrieb lässt sich das Kraftpaket in der Diesel- und Gasvariante zusätzlich mit einem Hybrid-Set aufrüsten.

Bild: Nilfisk

Dank dieser Allrounder-Flexibilität sind Anwender nach Angaben des Herstellers nicht nur in der Lage, mit einer Maschine sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bis zu 15.000 Quadratmeter in der Stunde zu reinigen. Das einfache Umschalten von Verbrennungsmotor auf Batteriebetrieb garantiert zudem minimale Emissionen sowie einen extrem niedrigen Geräuschpegel. Auch in den Leistungsdaten überzeugt die Maschine in vollem Umfang. Dazu gehören eine Arbeitsbreite von 85 bis 150 Zentimetern (bei zwei Seitenbesen), ein 150 Liter fassender Kehrgutbehälter mit einer Entleerungshöhe von 165 Zentimetern, eine Steigfähigkeit bis 20 Prozent sowie umfassende Sicherheitsfunktionen und intuitive Bedien-/Wartungskonzepte. Egal ob Eigen- oder Fremdreinigung – die neue Kehrmaschine SW5500 des renommierten Reinigungsspezialisten Nilfisk ist der ideale Reinigungshelfer auf Industriegeländen und Parkplätzen sowie in Fabriken, Vertriebszentren, Sportarenen oder Einkaufszentren.

Best in Class bei Komfort



Beim Einsatz der Aufsitzkehrmaschine SW5500 gehen Produktivität, Bedienkomfort und Arbeitssicherheit laut Nilfisk Hand in Hand. Innovative Steuerungssysteme stellen zu jeder Zeit beste Kehrergebnisse und optimale Behälterfüllungen sicher – selbst für den Fall, dass die Hauptkehrwalze über die empfohlene Lebensdauer hinaus genutzt wird. Die Kontrolle und Modifikation aller Einstellungen und Kehrfunktionen nimmt der Anwender bequem an der patentierten OneTouch-Bedieneinheit vor – von der Drehgeschwindigkeitsregulierung der Seitenbesen (links und rechts) über die Einstellung der allgemeinen Fahrgeschwindigkeit (maximal zehn Stundenkilometer) bis hin zur Aktivierung des integrierten, automatischen Multifrequenz-Filterrüttlers. Das Komfortplus: Alle Kehrfunktionen werden über eine zentrale Taste gesteuert und erst beim Betätigen des Fahrpedals aktiviert.

Eine sichere Sache

Auch in Sachen Sicherheit bietet die neue SW5500 ein ganzes Paket an intelligenten Funktionen. So drosselt etwa die Maschine selbstbestimmt ihre Geschwindigkeit in engen Kurven oder bei Gefälle und schaltet bei Stillstand alle Kehrfunktionen ab. Dadurch verringern sich zudem der Energieverbrauch sowie Materialverschleiß. Maximale Sicherheit gewährleisten auch das Warnsignal und die verringerte Hubgeschwindigkeit des 150 Liter Kehrgutbehälters während der Arbeit auf geneigten Flächen. Darüber hinaus reduziert das optionale Staubbindesystem DustGuard die Staubbelastung auf ein Minimum, indem es einen feinen Wassernebel im Bereich der Seitenbesen versprüht und so den aufgewirbelten Staub bindet.