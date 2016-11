News | 09.11.2016

Naturhotel Forsthofgut in Leogang

"Eines der besten Wellnesshotels Österreichs"

Vom European Spa Award über den Relax Guide bis zum Großen Restaurant & Hotel Guide - die Jurys sind sich einig: Das Naturhotel Forsthofgut in Leogang ist mit dem neuen 3.800 Quadratmeter großen waldSPA eines der besten Wellnesshotels Österreichs.

Bild: Naturhotel Forsthofgut

Überzeugt hat das naturverbundene Haus auf 5-Sterne Niveau, mit Adults Only-Spa und separatem Familienbereich, durch Highlights wie dem Indoor-Wald, der 40 Quadratmeter großen Altholz-Außensauna am Wildgehege, dem XL-Whirlpool mit Blick auf die Leoganger Steinberge, dem innovativen Lounge-Konzept im ursprünglichen Scheunen-Look und Signature Treatments auf der einsamen Waldlichtung oder am Schilfufer.

Europas erstes WaldSpa

"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir die Award-Entscheider mit Europas erstem WaldSpa dermaßen beeindruckt haben", erzählt Gastgeberin Christina Schmuck. Wobei der Wellnessbereich beim European Spa Award allein natürlich nicht ausreicht. Hier liegt der Schwerpunkt vor allem auf dem Hotel als Gesamtheit. Der Titel "bestes Hotel (Resort)Spa Österreichs 2016" gilt daher dem umfassenden Hotel-Konzept, das die alpine Natur in das Luxus-Hideaway und den waldSPA Design-Neubau integriert. Durch einen kritischen und anonymen Hoteltest sind sich auch die Vertreter des Relax Guide 2017 sicher: Das Naturhotel Forsthofgut gehört zu den Top 10 Wellnesshotels in Österreich. 18 Punkte, 3 Lilien und die Bewertung als "hervorragend" hat die Jury vergeben. Dabei hebt sie das neue luxuriöse waldSPA mit dem 25 Meter langen Outdoor-Sportpool, den Bio-Badesee mit Liegeinseln auf Stegen und am Schilfufer sowie die Signature-Treatments, die auf Wunsch auch auf der einsamen Waldlichtung durchgeführt werden, hervor.

Grüne Hauben-Naturküche

Abgerundet wird das Angebot des familiärsten Naturhotels der Alpen durch die gesunde Grüne Hauben-Naturküche mit frischen Produkten aus der Region. Außerdem wird das Forsthofgut im DER GROSSE Restaurant & Hotel GUIDE 2017 als "Wellnesshotel des Jahres" in Österreich gelistet und gilt damit als "luxuriöses Hotel mit absolut perfektem Komfort". Die Entscheider waren überzeugt: "Das Naturhotel weiß, was man der Natur zu verdanken hat und begegnet ihr mit entsprechender Achtung." Auch punktete das Thema Kinder- und Familienwellness, da dem Hotel mit separatem Familienbereich der "Spagat" zwischen Wellness- und Familienurlaub - für alle Gäste - sehr gut gelungen ist.

Eine ausführliche Hotelreportage über das Naturhotel Forsthofgut sowie ein exklusives Interview mit dem Hotelier-Ehepaar Christina und Christoph Schmuck

finden Sie übrigens in unserem Energie Spezial 2016.