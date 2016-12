Ausstattung/Einrichtung | 06.12.2016

Holiday Inn London – Kensington

Eines der größten Holiday Inn Hotels eröffnet in London

Mit 708 Zimmern gehört das neu eröffnete Hotel zu den größten Holiday Inn Hotels in Europa. Herzstück des Hotels ist die großzügig gestaltete Open Lobby, die für Wohlfühlatmosphäre sorgen soll.

Bild: Holiday Inn

Das Open Lobby Konzept von Holiday Inn verwandelt den traditionellen Eingangsbereich in einen modernen und offenen Raum, in dem Gäste entspannt essen, trinken, arbeiten oder miteinander ins Gespräch kommen können. Im Restaurant „Boulevard“ genießen Reisende zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen moderne europäische Küche. Verschiedenste Getränke und leichte Gerichte gibt es in der Bar „The Lounge“. Der Tipp für Familien: Wie in jedem Holiday Inn übernachten und essen Kinder im Holiday Inn London – Kensington umsonst.

13 Konferenzräume für bis zu 250 Personen



Auch für Geschäftsreisende gibt es viele Extras: Die insgesamt 13 Konferenzräume, die Platz für bis zu 250 Personen bieten, sind mit modernster audio-visueller Technik ausgestattet. Für Entspannung nach Konferenz oder Meeting sorgen der „Imagine“-Fitnessclub und der Spa-Bereich des Hotels – mit einem 18 Meter langen Schwimmbecken, Dampfsauna, Jacuzzi, Sauna und Kraftraum. Jedes Zimmer verfügt zudem über kostenloses WLAN sowie über LCD-TV mit hauseigenem Filmprogramm. „Mit der Eröffnung eines der größten Holiday Inn Hotels in Europa unterstreichen wir das Wachstum unserer Marke in der gesamten Region“, sagt Mike Greenup, Vize-Präsident Brand Management für Holiday Inn. „Wir freuen uns sehr darauf, Gäste aus aller Welt in unserem neuen Holiday Inn London – Kensington zu begrüßen. Wir heißen alle Besucher der Hauptstadt willkommen – ob sie sich einen Traumurlaub erfüllen, mit der Familie reisen oder geschäftlich unterwegs sind.“