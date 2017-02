Hotelbetrieb | 15.02.2017

Viessmann auf der Internorga 2017

Energieeffiziente Kältetechnik für die HoReCa-Branche

Neue Trends und Impulse für Hotellerie und Gastronomie: Viessmann stellt auf der Internorga 2017 in Hamburg (Halle A2, Stand 209) vom 17. bis 21. März seine energieeffizienten, nachhaltigen und hygienischen Kühllösungen für die HoReCa-Branche vor. Gastro-Premiere feiert die neue Thekenserie TectoPromo FL2, die nach Herstellerangaben durch Design, vielseitige Funktionalität und hohe Energieeffizienz überzeugt. So erfüllt sie selbst anspruchsvollste Kundenwünsche.

Bild: Viessmann

Damit Kuchen, Torten und Snacks in Hotels, Restaurants und in Cafés perfekt gekühlt und besonders appetitlich präsentiert werden können, braucht es innovative Kühltheken, die höchsten Ansprüchen an Design und Funktionalität gerecht werden. Mit der neuen Thekenserie TectoPromo FL2 bietet Viessmann Hoteliers und Gastronomen eigenen Angaben zufolge ein vielseitiges, leistungsstarkes und zugleich umweltfreundliches System mit Selbstbedienungsmöglichkeit für Gäste. TectoPromo FL2 liefert die beste technische Leistung in ihrer Klasse, verbraucht dabei 20 Prozent weniger Energie als durchschnittliche Kühltheken gleicher Größe, was dem Betreiber neben Energie auch Kosten spart.

Längere Haltbarkeit garantiert

Dank des Einsatzes von Thermoglas ist die Viessmann Theke nicht nur energieeffizient, sondern garantiert gleichzeitig eine stabile Temperaturleistung. Dadurch erhöht sich die Haltbarkeit von Lebensmitteln entscheidend und die TectoPromo FL2 eignet sich selbst für empfindlichste Backwaren. Als Bedienungstheke bis hin zur Backtheke ist sie vielseitig einsetzbar und passt dank verschiedener Glastypen in jedes Marktkonzept. Gekühlt wird die Theke mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290. Mit bis zu 25 Prozent mehr Regalfläche als andere Kühltheken in gleicher Größe, überzeugt TectoPromo FL2 auch platztechnisch. Die Kühltheke TectoPromo FL2 ist in verschiedenen Thekenmodulen in einer Länge von 60 , 90 oder 120 Zentimeter erhältlich und kann so je nach Einsatzbereich individuell konzipiert werden. Schiebetüren an der Rückseite der Theke ermöglichen eine schnelle und besonders hygienische Befüllung durch das Service-Personal. Durch die rückseitige Bestückung der Theke gelingt die Befüllung außerdem ohne Energieverlust und ohne Beeinträchtigung der Kunden während der Selbstbedienung