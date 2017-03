News | 08.03.2017

Maritim blickt zufrieden auf 2016 zurück

Erfolgreiche Renovierungsoffensive

Insgesamt acht Häuser hat die inhabergeführte Hotelkette Maritim grundlegend renoviert. Mehr als 3.000 Zimmer in den Maritim Hotels in Stuttgart, Königswinter, Ulm, München, Darmstadt, Hannover, Bad Homburg und Köln erstrahlen in neuem Glanz. Noch in diesem Jahr startet die Renovierung des Maritim Hotel Bonn.

Bild: Maritim

Damit wird die Maritim-Modernisierungsoffensive weiter vorangetrieben und das mit großem Erfolg: Ungeachtet der Renovierungsmaßnahmen konnte die Maritim Hotelgesellschaft den Gesamtumsatz in Deutschland deutlich auf 375 Millionen Euro erhöhen. Der Gesamtumsatz aller unter dem Markennamen Maritim geführten Hotels ist mit 453,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (475,1 Mio. Euro) dagegen gesunken. Hierfür ist die schlechte Buchungslage in den ägyptischen und türkischen Ferienregionen verantwortlich, wo Maritim ausschließlich Hotels mit Franchise- bzw. Management-Vertrag betreibt. „In Deutschland war es ein starkes Jahr für Maritim, das uns in unserem Kurs bestätigt und für das laufende Geschäftsjahr motiviert“, fasst Geschäftsführer Gerd Prochaska zusammen.

Städtetrips im eigenen Land immer beliebter

Für das positive Geschäftsergebnis macht er vor allem die hohe Attraktivität der renovierten Maritim Hotels, die Stärkung des Direktvertriebs, ein effektiveres Kundenmanagement und nicht zuletzt die allgemein positive wirtschaftliche Lage verantwortlich, verbunden mit einem gleichbleibend hohen Aufkommen an Geschäfts- und Tagungskunden. „Zudem verbringen mehr Menschen ihren Urlaub in Deutschland, Städtetrips im eigenen Land werden immer beliebter“, erklärt Prochaska.

2020 Neueröffnung in Ingolstadt

Für 2020 ist die Eröffnung des Maritim Hotels Ingolstadt geplant. Ende vergangenen Jahres stimmte der Stadtrat mit großer Mehrheit den Planungen für das neue Maritim Hotel auf dem alten Gießereigelände mit 223 Zimmern und Suiten zu. Die Maritim Hotelgesellschaft wird sowohl Betreiber des Hotels als auch des angeschlossenen Kongresszentrums. Planung und Bau des neuen Maritim Hotels und des Kongresszentrums verantwortet das konzerneigene Architekturbüro Reinhardt und Sander. Das Maritim Hotel Ingolstadt wird seinen Gästen ein Hauptrestaurant mit rund 200 Plätzen bieten, ein Bistro, ein Café und eine elegante Hotelbar. Es liegt prominent am Neuen Schloss von Ingolstadt in bester Innenstadtlage an der Donau und wird direkt mit dem neuen und innovativen Kongresszentrum von Ingolstadt verbunden sein.

Maritim International

Das Voreröffnungsbüro ist eingerichtet, die Planungen laufen auf Hochtouren: In Amsterdam wird 2020 mit 579 Zimmern und Suiten sowie Tagungskapazitäten für bis zu 4.750 Personen das bisher größte Maritim Hotel und zugleich eines der größten Kongresshotels Europas eröffnen. „Wir sehen in Amsterdam enormes Potenzial insbesondere für das Tagungs- und Veranstaltungsgeschäft. In diesem Bereich verfügt Maritim über nahezu 50 Jahre Erfahrung. Außerdem zeichnen sich die Maritim Hotels stets durch ihre hervorragende Lage aus – auch hier punktet Amsterdam mit dem Stadtteil Overhoeks: Dieser Standort hat viele Entwicklungsmöglichkeiten, ist zentral gelegen, modern und bietet hervorragende infrastrukturelle Voraussetzungen“, erklärt Dr. Monika Gommolla, Aufsichtsratsvorsitzende und Inhaberin der Maritim Hotelgesellschaft.