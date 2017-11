News | 30.11.2017

Human Resources

Erstes Partnermeeting von Fair Job Hotels

Ein gutes Betriebsklima, geprägt von einem offenen, fairen und zeitgemäßen Führungsstil – das ist, was den Erfolg eines Hotels ausmacht. Nun trafen sich Vertreter des Vereins Fair Job Hotels, um sich darüber auszutauschen, wie sich die Mitglieder hinsichtlich des Themas „Human Resources“ gegenseitig unterstützen können.

Im Sommer 2016 gründeten 16 Hoteliers den Verein Fair Job Hotels (FJH) mit der Überzeugung, dass v.a. ein freundliches Arbeitsklima die Grundlage für den langfristigen Erfolg eines Hotelbetriebes ist. Für einen ersten Austausch sind die „Fair Job“- Hotels und Industriepartner mit den jeweiligen Personaldirektoren im Grandhotel Hessischer Hof, Frankfurt am Main, nun zusammengekommen. In kleinen Arbeitsgruppen erörterten sie, wie sich die Mitglieder – rund 45 Direktoren und 20 Personalleiter von mittlerweile 55 namhaften Partnerhotels sowie der Großteil der Gründungsmitglieder – beim Thema „Human Resources“ besser unterstützen können.

Digitalisierung in der Hotellerie

Mit Karl-Heinz Land, der sich selber als „Digitaler Darwinist“ bezeichnet, bot ein Branchenfremder einen hochaktuellen Einstieg in die Themen, die die heutige Arbeitswelt maßgeblich prägen. Er gewährte Einblicke in die digitale Markenführung sowie die Digitalisierung in der Hotellerie und gab Impulse zur idealen Kombination zwischen Erlebnissen online und offline.

Es folgte eine offene Fragerunde an die Gründungsmitglieder im Stil der Sendung „Hart aber Fair“. Diese sorgte nicht nur für einen offenen Austausch, sondern zeigte auch die diffizilen Themen und Fragestellungen, denen sich die Hotellerie gegenübersieht. Im Anschluss diskutieren verschiedene Arbeitsgruppen Themen mit Schwerpunkten wie Personalmanagement, internes Marketing sowie Außenkommunikation, um einen gemeinsamen Fahrplan zu entwickeln, dessen Stationen individuell ausgestaltet werden können.

Branche muss zum positiven Image zurückfinden

Mit einem abschließenden Get-together und einem Imbiss klang ein erfolgreicher Tag mit viel Gesprächsstoff aus. In einem Punkt waren sich alle Beteiligten einig: Die gesamte Branche muss wieder ein positives Image bekommen.