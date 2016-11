News | 29.11.2016

Erlebnis-Hotelmarke in Schladming vertreten

Erstes TUI Blue Hotel in den Alpen eröffnet

Pünktlich zum Start der Skisaison hat die TUI Group ihr Hotelangebot in den Alpen mit dem „TUI Blue Pulse Schladming“ in Österreich erweitert. Mit der Eröffnung des vierten TUI Blue Hauses spricht die neue Erlebnis-Hotelmarke erstmalig auch Wintersportler an.

Bild: TUI Group

„Mit dem Markenzusatz ‚Pulse‘ kennzeichnen wir TUI Blue Häuser der 3-Sterne-Kategorie, die sich besonders durch ihre Lage auszeichnen. Die Hotels bieten ein modernes Design sowie ein leicht reduziertes Produktkonzept, liegen dabei jedoch bevorzugt in Regionen mit vielfältigem Freizeitangebot. Im österreichischen Schladming zum Beispiel direkt am Skilift eines bekannten Weltcup-Austragungsorts“, sagt Artur Gerber, Geschäftsführer von TUI Blue. Im Hotel bieten die so genannten Blue Guides individuellen Service für die Gäste und dienen als Experten für die Urlaubsregion. Weitere TUI Blue Merkmale wie eine moderne Architektur, landestypische und ausgewogene Küche sowie innovative Technologien sind ebenfalls Bestandteile des neuen Hotels in Österreich.

107 Zimmer

Das „TUI Blue Pulse Schladming“ mit 107 Zimmern befindet sich im Zentrum des gleichnamigen Ortes zirka 90 km südöstlich von Salzburg inmitten der Dachstein-Tauern-Region. Naturverbundene und sportliche Paare, Singles und Gruppen erwarten rund um das Adults-only-Hotel (ab 15 Jahren) zahlreiche Skiabfahrten und endlose Wanderwege. Das 3-Sterne-Hotel liegt direkt an der Skipiste und bietet einen hoteleigenen Zugang zur Talstation der Planai-Hochwurzen-Seilbahn. Von dort eröffnen sich über die 4-Berge-Skischaukel unzählige Pisten verschiedener Schwierigkeitsstufen für Skifahrer und Snowboarder. Im Sommer bietet die Bergkulisse aktiven Urlaubern ein ideales Ziel für Wanderungen, Mountainbiking und Abenteuersport.

Wachstum fortsetzen

In den kommenden Monaten setzt die TUI-Tochter ihren Wachstumskurs konsequent fort: Im Dezember eröffnet in Deutschland das „TUI Blue Fleesensee“ (4,5-Sterne), im März 2017 folgt in der Toskana mit dem „Il Castelfalfi – TUI Blue Selection“ das erste 5-Sterne-Hotel der Marke und ab kommenden Sommer wird das „TUI Blue Jadran“ (4-Sterne) in Kroatien das Angebot ergänzen. Zum Portfolio der erst in diesem Jahr gestarteten Erlebnis-Hotelmarke gehören darüber hinaus zwei Häuser in der Türkei sowie eines auf Teneriffa.