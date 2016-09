Homepage | 21.09.2016

Im Gespräch: Dr. Anna-Maria Fäßler, Hoteldirektorin Sonnenalp Resort

„Es erfordert viel Mut und Liebe zur Tradition“

Das Sonnenalp Resort im Allgäu blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte vom einfachen Bauernhof zum renommierten Luxusdomizil zurück. Mit viel Innovationsgeist entwickelte die Inhaberfamilie das Haus von Generation zu Generation weiter. Ein Interview über die Aufgabe, Historie, Trends und Visionen immer wieder neu zu vereinen.

Bild: Stromberger PR

Hotel+Technik: Die Sonnenalp befindet sich in einem umfassenden Erneuerungsprozess. Erfüllt sich ein Traum?

Dr. Anna-Maria Fäßler: Definitiv. Wir führen das Familienunternehmen jetzt in der vierten Generation, und jede Generation muss ihren ganz persönlichen Beitrag zum Fortbestehen des Hotels und dem damit verbundenen Erfolg beitragen. Unser Ziel ist es, bis zum 100. Geburtstag der Sonnenalp im Jahr 2019 das Hotel innen und außen zu verschönern. Dies ist eine große Herausforderung, der wir uns derzeit jeden Tag stellen.

Welche Ziele verfolgen Sie damit?

Die Sonnenalp ist von Generation zu Generation gewachsen. Unsere Strategie ist es, das Hotel nicht mehr zu vergrößern. Wir wollen uns nun voll und ganz auf die Verbesserung der Angebotsqualität und die Renovierung der Räumlichkeiten konzen­trieren. Es beginnt beim Wohngefühl, das ein Zimmer vermitteln soll, und setzt sich in jeden Bereich des Aufenthalts – vom Spa bis zur Kulinarik – fort. Gäste sind dann glücklich, wenn Gastfreundschaft und die Persönlichkeit des Gastgebers gelebt werden. Diese spiegeln sich auch in der Einrichtung und der Liebe zum Detail wider. Außerdem muss man sich selbst treu bleiben. Wenn das gelingt, fühlen sich die Gäste wohl.

Was sind für Sie die größten Lernkurven aus der Sanierung?

Ein Hotel wie die Sonnenalp, die beinahe 100 Jahre alt ist, zu renovieren, ist nicht nur eine Herkules-Aufgabe, sondern erfordert viel Mut und Liebe zur Tradition. Beim Neubau eines Hotels ist man frei und ungebunden und kann seinen Stil verwirklichen. Wir müssen uns der Aufgabe stellen, das „gute Alte“ zu bewahren und neue Akzente zu setzen, die dem Zeitgeist entsprechen. Dadurch ist es immer wichtiger, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben – und das hat die Sonnenalp. Eine 100-jährige Geschichte ist nicht auswechselbar. Wenn diese gut erzählt wird, dann ist das einmalig!

Was speziell stellte bisher die größte Herausforderung dar?

Zum einen, den Mut zu haben, das Tradi­tionshotel innen und außen komplett zu renovieren. Und zum anderen, dem Hotel ein neues Gesicht zu geben und dabei die wesentlichen Bauelemente zu bewahren. Wir mussten auch den Gästen die Sicherheit vermitteln, dass die Sonnenalp sich nicht einem modischen Raumdesign unterwirft, sondern seiner Geschichte und Tradition treu bleibt.

Welche Tipps haben Sie für Hoteliers, die sich aktuell mit dem Investitions­thema Sanierung beschäftigen?

Bevor wir mit der Renovierung angefangen haben, reisten wir um die Welt und haben uns sehr viele Hotels angeschaut. Ob in den Alpen, am Meer oder auf dem amerikanischen und asiatischen Markt. So bekamen wir sehr schnell ein eigenes Gefühl für ein Design, das zu uns passt. Das kann man nicht beschreiben, man muss es einfach erleben. Wichtig dabei ist, seine Geschichte zu erzählen, die sich wie ein roter Faden durch das ganze Konzept zieht.

Interview: Nina Fiolka