News | 14.11.2017

Royal Hideaway Corales Resort ist "The Best Future Hospitality Building 2018"

European Hospitality Awards

Am 3. Januar 2018 eröffnet das Royal Hideaway Corales Resort an der Costa Adeje im Süden Teneriffas und noch vor seiner Eröffnung darf gefeiert werden. Am 10. November 2017 wurde es mit dem European Hospitality Awards als "The Best Future Hospitality Building 2018" für seine innovative Architektur und außergewöhnliches Innendesign in London ausgezeichnet.

Bild: Royal Hideaway Corales Resort_Barceló Hotel Group

Das neue Fünf-Sterne-Resort gehört zur Barceló Hotel Group. Über 90 Millionen Euro investierte die spanische Gruppe in das erste komplett neu erbaute Hotel ihrer kürzlich eingeführten Luxuslinie Royal Hideaways Luxury Hotels & Resorts. Nur 50 Meter vom Strand Enramada entfernt, unterteilt sich das Fünf-Sterne-Resort in zwei Bereiche – Corales Beach nur für Erwachsene und Corales Suites für Familien. Inspiriert von den Farben und Formen der Korallen und der Landschaft der Insel, besticht das Design in allen Zimmern und öffentlichen Bereichen mit klaren Tönen, geschwungenen Linien und kreativen Dekor-Elementen.