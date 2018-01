News | 17.01.2018

Domotex

Falkensteiner Resort erhält Carpet Design Award

In Hannover fand von 12. bis 15. Januar 2018 die Domotex – die internationale Messe für Teppiche und Bodenbeläge – statt und kürte mit den Carpet Design Awards die schönsten Designerteppiche. Gewinner in der Kategorie „Beste Rauminstallation“ ist das Falkensteiner Resort Capo Boi.

Bild: Deutsche Messe

Die Gewinner der Carpet Design Awards 2018 stehen fest: Die weltweit schönsten Designerteppiche wurden am 13. Januar 2018 auf der Domotex in Hannover prämiert. Der Preis wurde in acht Kategorien vergeben und die Gewinner aus 24 Finalisten ermittelt, die sich zuvor aus 265 Bewerbungen und 16 Ländern durchsetzen konnten. Die internationale Auszeichnung für moderne handgefertigte Teppiche wurde bereits zum dreizehnten Mal auf der Domotex verliehen.

Carpo Boi überzeugt mit Traditionsteppich

Unter dem Vorsitz von Michael Mandapati, Teppichexperte sowie Gründer von Warp & Werft, New York, hat die Jury acht Teppiche ausgewählt, die mit großartigen Designs in Form, Farbe, Material, Struktur, Qualität sowie Nachhaltigkeit und Markenbildung überzeugen. Das Falkensteiner Fünf-Sterne-Resort Capo Boi an der Südspitze Sardiniens wurde mit dem Carpet Design Award in der Kategorie „Beste Rauminstallation“ ausgezeichnet. Verantwortlich für das Teppichdesign im Premium Resort ist der Traditionsteppichhersteller Mariantonia Urru aus Samugheo, Sardinien.

Im Sommer 2016 eröffnete das Resort Capo Boi als erstes Premium Familien Resort der aus Südtirol stammenden Hotelgruppe Falkensteiner. Das Fünf-Sterne-Hotel soll ruhig gelegen sein, in einer kleinen feinsandigen Bucht direkt an einem Meeresschutzgebiet.