Ausstattung/Einrichtung | 30.09.2016

Magnetische Schwebetüren von Kone

Federleicht zu bedienen

Nicht ein Bündel Scharniere oder eine Schiene hält das Türblatt der Kone Schwebetür, sondern ein magnetisches Feld. So lässt sich die Tür nach Herstellerangaben federleicht und nahezu geräuschlos bedienen. Auch der Raumgewinn mache das System für Hotels attraktiv.

Bild: KONE

Die magnetische Schwebetür bietet sich laut Kone überall an, wo eine einfache Handhabung erforderlich oder der Raum knapp bemessen ist. Da sich das Türblatt nicht wie bei einer Drehtür in den Raum hinein öffnet, können Flure und Zimmer deutlich besser genutzt werden. Auch die Kollisionsgefahr werde minimiert. Das Türblatt wird von einem magnetischen Feld gehalten. Daher reicht eine leichte Berührung aus, um die Tür nahezu geräuschlos zu öffnen oder zu schließen. Das Fehlen von Schwellen und Bodenschienen trägt zur Barrierefreiheit bei.

Zum Nachrüsten geeignet

Da die Schwebetür ebenso in wie vor der Wand laufen kann, bietet sie sich auch für die Nachrüstung an. Im Schwenkbereich der konventionellen Drehtür liegen 1,5 bis zwei Quadratmeter Fläche, die mit einer Schwebetür voll genutzt werden können. Die Schwebetür kann in allen RAL-Farben, in Edelstahl- oder Holzoptik sowie mit oder ohne Fenster ausgeführt werden, Türen aus Glas sind ebenfalls möglich. Damit lässt sich das Äußere der Schwebetür auf die jeweilige Gebäudeumgebung abstimmen. Wird die Schwebetür automatisiert, lässt sie sich über Ellenbogen- und Fußdruckschalter, Pilzkopftaster oder Bewegungssensoren bedienen. Letzteres ist nicht nur besonders hygienisch, sondern auch komfortabel – insbesondere, wenn man mit Lasten im Gebäude unterwegs ist und keine Hand frei hat.