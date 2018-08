Hotelbetrieb | Ausgabe 04/2018

Wäschekrone

Federn und Daunen mit Gütesiegel

Das Hotelwäsche-Unternehmen Wäschekrone hat sein gesamtes Programm an Feder- und Daunenprodukten nach den Kriterien des Gütesiegels „Downpass“ zertifizieren lassen.

Bild: Wäschekrone

Der „Downpass“ dokumentiert die ethische Beschaffung von Daunen und Federn von Enten sowie Gänsen. Unter anderem sind Käfighaltung und Stopf untersagt, zudem dürfen Daunen und Federn nicht vom lebenden Tier gewonnen werden. Neben diesen Kriterien wird überprüft, ob Qualität und Zusammensetzung der Füllung den Angaben der Hersteller und den gültigen Kennzeichnungsvorschriften entsprechen.

Ein wesentliches Qualitäts-Kriterium dabei ist, dass der auf dem Etikett angegebene Anteil an Daunen und Federn korrekt ist. Wäschekrone-Geschäftsführer Hans-Werner Groß erklärt die Gründe für die Zertifizierung: „ Der Downpass steht für höchste Qualitätsstandards, Produktion made in Germany und für Transparenz von der Farm bis zur Fertigung. Darüber hinaus ist nachhaltiges Handeln tief in unserer Unternehmenskultur verankert.“

www.waeschekrone.de