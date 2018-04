Hoteltechnik + Architektur | Ausgabe 02/2018

Mitsubishi Electric

Fernbedienung mit Sprachtalent

Die neue Fernbedienung „PAR-CT01MAA“ für Klimageräte der Serien „City Multi“ und „Mr. Slim“ von Mitsubishi Electric verfügt über ein personalisierbares Vollfarb-Display.

Mit dem Vollfarb-Display kann beispielsweise das Hotellogo eingefügt und die Bedienoberfläche mit einer Palette von 180 Farben optisch auf das Zimmerdesign angepasst werden. Sollen mehrere Fernbedienungen über die gleiche Displayoptik und Funktionalität verfügen, muss dies nur einmal festgelegt werden. Es gibt das Bediengerät m it oder ohne Bluetooth-Low-Energy-Schnittstelle. Die Ausführungen mit Bluetooth-Schnittstelle lassen sich entweder direkt über das Touch-Display oder per App konfigurieren und bedienen. Spannendes Feature für internationale Gäste: Bei der Bedienung per App erscheint das Fernbedienungspanel automatisch in der Sprache, die auf dem Smartphone des Benutzers eingestellt ist.

www.mitsubishi-les.com