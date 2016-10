Ausstattung/Einrichtung | 25.10.2016

Seehotel Niedernberg

"Film ab für zwei" im hoteleigenen Kino

„Film ab für zwei!“ heißt das beliebte Package, dass das Dorf am See – Seehotel Niedernberg für romantische Stunden zu zweit geschnürt hat. Im hoteleigenen Dorfkino gibt es eine Auswahl an Filmen, einen Apéretif, Prosecco und Popcorn. Nach – oder auf Wunsch auch vor – dem Film erwartet das Paar im Restaurant „Rivage“ ein Drei-Gänge-Menü bei Kerzenschein.

Bild: Seehotel Niedernberg

„Romantischer und exklusiver, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, geht es kaum“, findet Karina Kull, „Dorfsprecherin“ und stellvertretende Direktorin im „Dorf am See“, die das Arrangement auch als Rahmen für die berühmteste aller Fragen – die nach dem „Ja“ – empfiehlt. Wer anschließend nicht mehr nach Hause fahren möchte, bucht sich beispielsweise das große Panorama Turmzimmer, die See- oder Turmsuite oder das komplett in Holz gestaltete Chalet – dazu.

Package für 144 Euro

Das Package „Film ab für zwei!“ im „Dorf am See“ – Seehotel Niedernberg ist für 144 Euro inklusive Tischgetränken pro Paar (ohne Übernachtung) auf Anfrage und nach Verfügbarkeit telefonisch unter 06028-999-0, per E-Mail an mail@seehotel-niedernberg.de oder online unter www.seehotel-niedernberg.de buchbar.