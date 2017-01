Hoteldesign + Interieur | 10.01.2017

Sonoro Radio im Designhotel The George Hamburg

Für den richtigen Sound im Hotelzimmer

Das Vier-Sterne-Designhotel The George Hamburg ermöglicht seinen Gästen ab sofort, die eigene Musikauswahl in überzeugendem Sound auf dem Hotelzimmer erklingen zu lassen. Jedes Zimmer wird mit dem Sonoro Radio des Herstellers Sonoro Audio aus Neuss ausgestattet.

Bild: Sonoro Audio GmbH

Das elegante Design des sonoroRADIO fügt sich harmonisch in das Ambiente der Zimmer im The George Hamburg ein. Das Hotel im britischen Stil setzt auf Designklassiker wie den Eames Rocking Chair; ein Konzept, in das das zeitlose Exterieur des sonoroRADIO perfekt passt. Seit dem vierten Quartal 2015 stattet das The George nach und nach alle 125 Zimmer mit den Geräten aus. Bis Ende 2017 steht den Gästen dann in allen Zimmern ein sonoroRADIO zur Verfügung. Überzeugt haben Stefan Köck, Facility Manager The George Hotel Hamburg, der großartige Klang und das stilvoll elegante Design der Geräte.

Ausgezeichneter Klang,simple Bedienung

„Nicht nur das exzellente Preis-Leistungsverhältnis hat unsere Entscheidung für sonoro erleichtert. Auch die einfache Handhabung der Geräte und der tolle Klang der schicken Würfel war ausschlaggebend“, so Stefan Köck. Das sonoroRADIO lässt sich leicht mit dem Smartphone oder Tablet per Bluetooth koppeln und gibt den Sound über einen 360° Lautsprecher wieder. Dies bringt einen gleichmäßigen Klang in jede Ecke des Hotelzimmers. Zudem verfügt das sonoroRADIO über einen USB-Port, der das Laden der mobilen Geräte ermöglicht.

Abgestimmt auf die Hotellerie

Speziell für die Hotellerie ist das sonoroRADIO mit einer Diebstahlsicherung ausgestattet. Durch eine Begrenzung der Lautstärke wird der Zimmernachbar nicht gestört. Eine Reset-Funktion löscht alle eingestellten Weckfunktionen nach 24 Stunden. Der Batterie-Backup sichert die Uhrzeit und Weckfunktion auch nach Trennung des Stromkreises durch die Zimmerkarte. Am wichtigsten jedoch: Der Musikgenuss bietet den Gästen einen besonderen Mehrwert. Im The George sollen sich die Gäste wie zuhause fühlen. „Hier stimmt einfach das Komplettpaket an Preis, Leistung, Design, Qualität und Service.“ fasst Stefan Köck zusammen.