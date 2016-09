Ausstattung/Einrichtung | 29.09.2016

Vormontagesockel von KWC

Für die flexible Küchenplanung

Mit dem patentierten Vormontagesockel von KWC lassen sich Küchen nach Herstellerangaben individuell an die Bedürfnisse in Großküchen anpassen. So lassen sich beispielsweise Armaturen mit einem Griff aus der Verankerung lösen und ablegen – ideal für eine zeit- und kostensparende Lösung hinsichtlich Wartung und Reparatur im Profieinsatz.

Bild: KWC

Die praktische Unterfensterlösung ermöglicht laut KWC mehr Gestaltungsspielraum in der Küchenplanung. Wird eine Armatur in Fensternähe angebracht, kann sie beim Öffnen des Fensters stören. Mittels des KWC Vormontagesockels lässt sich die Armatur einfach aus der Verankerung herausziehen, seitlich ablegen und anschließend sicher wieder einstecken. Die flexiblen Anschlüsse bleiben mit der Armatur verbunden und werden beim Zurückstecken automatisch wieder zurückgeführt. Ein zusätzliches Plus: Über den eingebauten O-Ring des Montagesockels schließt dieser besonders dicht.

Zeit- und Kostenersparnis bei der Wartung

Der Vormontagesockel des Schweizer Herstellers ist nach Unternehmensangaben eine vorausschauende Lösung speziell für Großküchen, da er die Wartung einfacher und bequemer gestaltet. In Profiküchen sind Arbeitsplatten und Kochfelder typischerweise fest miteinander verschraubt und die Zwischenräume mit Silikon abgedichtet. Das erfordert bei Wartung und Reparatur oftmals den großflächigen Abbau der Kochfelder. Ist eine Armatur mittels eines Montagesockels befestigt, kann sie schnell und unkompliziert entfernt werden – dies spare Zeit und Geld. Armaturen mit Vormontagesockel sind für alle gängigen Spülen und Arbeitsplatten mit einer Plattenstärke von bis zu 50 Millimeter geeignet. Auf Wunsch bietet KWC die praktische Unterfenstermontage für alle Armaturen der KWC GASTRO Linie an – auch nachträgliches Umrüsten ist problemlos möglich