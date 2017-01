Hotelbetrieb | 12.01.2017

Dampfsaugsystem Blue Evolution

Für ein Plus an Sauberkeit und natürlicher Frische

Blitzsaubere Aussichten für Hoteliers und Gastwirte: Das Dampfsaugsystem Blue Evolution sorgt nach Angaben des Herstellers beam für eine neue Dimension der Hygiene. In Kombination mit dem Hygiene-Monitoring-Tool „ATP bioluminescence“, das oft in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt wird, können Unternehmen den Hygiene-Check mit Vorher-Nachher-Vergleich machen.

Bild: beam GmbH

„Die Ergebnisse sind frappierend. Mit dem innovativen Dampfsaugsystem lässt sich der Rückstand von Produktresten drastisch reduzieren“, sagt beam-Geschäftsführer Robert Wiedemann. Egal, ob Bodenfliese in der Gästetoilette, Schreibtisch im Hotelzimmer oder Türklinke am Haupteingang: Im direkten Vergleich mit der herkömmlichen Reinigung mit Putzlappen und Eimer zeigt sich ein klares Bild: Ohne Chemiekeule wird’s nur mit dem Dampfsauger wirklich sauber.

In einem Arbeitsgang

Das Konzept ist so simpel wie revolutionär: Das Dampfsaugsystem Blue Evolution dampft und saugt in einem Arbeitsgang und spart dem Anwender nicht nur über 93 Prozent des bisherigen Wasserverbrauchs, sondern auch 60 Prozent der Zeit, die bislang fürs Saubermachen nötig war. Als Besonderheit wartet das Multifunktionsgerät außerdem mit einem Blaulicht-Effekt auf, bei dem Keime keine Chance haben. So funktioniert’s: Die gelösten Schmutzpartikel landen im Wasserfilter und werden dort im Wasser gebunden. Die im Schmutzwasser enthaltenen Keime werden dann über das Blaulicht abgetötet. So wird bei jedem Saugvorgang auch die Luft effizient mitgereinigt. Von daher eignet sich der Blue Evolution besonders für Räume mit hoher Publikumsfrequenz: also in Küchen, Gast- und Sanitärräumen sowie in Wellnessbereichen der Hotel- und Gastronomiebranche.

Reduzierung der Keimbelastung

Speziell im Frühjahr und Herbst, also zu den klassischen Erkältungszeiten, profitieren alle Beteiligten von der neuen Art des Saubermachens. „Mit dem Blue Evolution wird die Keimbelastung deutlich reduziert. Wer hier die Vorzüge des innovativen Dampfsaugsystems nutzt, spart nicht nur Zeit, sondern schützt auch Gäste und Mitarbeiter“, so Wiedemann. Gerade in der Küche, also dort, wo frische Lebensmittel zum Einsatz kommen und verzehrt werden, ist das Bedürfnis nach Top-Hygiene bekanntlich besonders hoch. „Wer möchte schon mit aggressiven Chemikalien reinigen, wenn an der selben Stelle noch frische Lebensmittel gelagert oder zubereitet werden“, meint Wiedemann, der die Hygiene-Wirkung des Blue Evolution gerne auch mit Hilfe des Hygiene-Monitoring-Tool „ATP bioluminescence“ dokumentiert. „Wir haben in der Gastronomie bei mehreren Kunden Vorher-Nachher-Tests gemacht und die Ergebnisse waren sehr beeindruckend“, so der Dampfsaugexperte aus Altenstadt.

3.500 Watt Leistung

Mit einer Leistung von 3.500 Watt, einem Dampfdruck von bis zu 8 bar und einer Dampftemperatur von 170 Grad Celsius macht der Blue Evolution XL auch dort sauber, wo anderen Geräten die Power fehlt. Das Multifunktionsgerät entfernt selbst Fett und hartnäckigen Schmutz und löst auch Gerüche in Küche und Restaurant im Handumdrehen, weil die Luft stets mitgereinigt wird. Das innovative Maschinenkonzept mit robustem Gehäuse, einer Edelstahlfront und den vier frei beweglichen Lenkrollen sorgt dabei für hohe Flexibilität und für Sauberkeit - selbst an schwer zugänglichen Stellen. Wiedemann macht deutlich, dass der Blue Evolution keine Großflächengeräte ersetzt, aber diese sinnvoll ergänzt. „Sobald man um Küchengeräte oder Tische und Stühle herum reinigen muss, spielt der Blue Evolution seine ganze Stärke aus“, so Wiedemann. Durch seine Vielzahl an unterschiedlichen Aufsatzdüsen kann das Multifunktionsgerät für alle Reinigungsarbeiten im Restaurant eingesetzt werden, er eignet sich für alle Böden, Edelstahlflächen, Theken, Türklinken und die Reinigung von Sanitär- und Sozialräumen.

Machen Sie den Test

In Kombination mit dem ATP-Verfahren können Unternehmer in der Gastronomie den Blue Evolution von beam besonders effizient einsetzen. „Zum einen kann über die Tests schnell ermittelt werden, ob die scheinbar saubere Fläche auch wirklich sauber ist. Zum anderen kann man den Gästen sofort nachweisen, dass sie sich das Mehr an Frische und Hygiene nicht nur einbilden“, so Wiedemann. Über das ATP-Monitoring können auch die ausgehängten Reinigungsprotokolle in den Toiletten eine ganz neue Aussagekraft erhalten. „Bisher wird ja nur unterschrieben, dass geputzt worden ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass es auch hygienisch ist“, erklärt der Dampfsaugexperte und empfiehlt folgende Vorgehensweise: „Wer gute Hygiene-Gewohnheiten fördern will, fängt am besten mit der Bestandsaufnahme an und lässt von unseren Hygieneprofis den Bedarf analysieren. Mit Hilfe unserer Tupferproben sieht man sofort, ob eine Belastung mit Keimen gegeben ist“.

Unter der beam-Hotline 08337/7400-21 oder übers Internet unter www.beam.de können interessierte Gastwirte und Hoteliers schnell und unkompliziert einen Termin für den kostenlosen und unverbindlichen ATP-Test vereinbaren.