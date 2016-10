Ausstattung/Einrichtung | 11.10.2016

Sauna- und Dampfbadkonzepte von Klafs

Für himmlische Wellness-Erlebnisse

Schon seit Urzeiten ist die Kuppel das Symbol der Transzendenz und steht so für das Überschreiten der Grenzen von Erfahrung und Bewusstsein. Mit seinem neuen Sauna- und Dampfbad-Konzept will Klafs bei den Gästen von Hotels oder öffentlichen Bädern eine veränderte Wahrnehmung schaffen – und so für wahrhaft himmlische Wellness-Erlebnisse sorgen.

Bild: Klafs

Für die Weltpremiere des neuen DOME-Saunakonzepts auf der Interbad in Stuttgart hat Klafs eigenen Angaben zufolge eine 4,3 Meter breite und 4,3 Meter tiefe Kabine mit Platz für 16 Personen kreiert. Andere Größen und Grundrisse sind möglich. Was der Ofen für die Sauna, ist der Verdampfer für das Dampfbad. Deshalb hat der Hersteller beim DOME-Dampfbad den Verdampfer in der Mitte der Kabine angeordnet. In seiner Grundstruktur basiert das DOME-Dampfbad auf dem D12 – dem Konzept mit einer modularen Wandstruktur aus Aluminium und Glas.

Tradition trifft Moderne

Nach Unternehmensangaben die richtige Basis für ein im wahrsten Sinne des Wortes traumhaftes Dampfbad, bei dem Tradition auf moderne Gestaltung trifft. Auch hier lenkt ein Kuppeldach die Blicke der Badegäste auf das Zentrum der Kabine, in dem eine spektakuläre Dampf- und Lichtinszenierung den Gästen ein unvergessliches Badeerlebnis biete. Denn der indirekt beleuchtete Dampfaustritt ist laut Klafs im Stil einer Kristallkugel entworfen und verfügt über zahlreiche Öffnungen, so dass der Dampf und die Kabine

effektvoll in farbiges Licht getaucht wird. Das sorgt für eine einmalige Atmosphäre, die der Hersteller mit demSternenhimmel des Kuppeldachs und den hochglänzenden, tiefblauen Wand- und Deckenelemente nochverstärke. Auf Wunsch lässt sich zwischen dem Dampfkamin in der Mitte der Kabine und der Kabinenwand ein Waschbecken mit Wasserarmatur integrieren. So lässt sich diese neueste D12- Version nicht nur als klassisches Dampfbad, sondern auch für Hamam-Anwendungen einsetzen.