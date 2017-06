News | 02.06.2017

Neue Urban Lifestyle Economy Marke am Start

Gambino Hotel CINCINNATI in München eröffnet

Mit dem Gambino Hotel CINCINNATI München hat Anfang Juni die neue Urban Lifestyle Economy Marke der Geschwister Sabrina Gambino-Kreindl und Alessandro Gambino ihr erstes Haus im Stadtteil Fasangarten eröffnet.

Bild: Nieder + Marx Design

Das auf stil- und preisbewusste Reisende ausgelegte Hotel ist, dank der S-Bahnstation direkt vor der Haustür, die ideale Anlaufstelle für Business- und Freizeitgäste. Sowohl die Innenstadt als auch Messe und Flughafen sind bequem erreichbar. Die Ausstattung des neuen Hotels gibt einen Ausblick darauf, wohin die Reise für die neue Marke gehen soll: Der Fokus liegt klar auf den 146 Zimmern und der Übernachtung als zentralem Wohlfühlfaktor für einen gelungenen City Trip.

Kommunikative Lobby

Hochwertige Betten, bodentiefe Schallschutzfenster, geräumiger Bad- und Ankleidebereich, ein Arbeitsplatz und durchdachtes Raum-Design erwarten den Gast. Der Look ist ein behaglicher Industrial Chic; unkompliziert, funktional und einladend. Zu den Services gehören eine rund um die Uhr besetzte Rezeption, kostenfreies High-Speed-WLAN im ganzen Haus, eine Tee- und Kaffeebar auf dem Zimmer sowie innovative „Slow-Snack-Automaten“ der Marke foodji in der kommunikativen Lobby.

Am Münchner Auguste-Kent-Platz

Das neue gambino hotel CINCINNATI am Münchner Auguste-Kent-Platz verfügt über 146 Zimmer in drei Kategorien: Die Economy Zimmer mit 16 Quadratmetern sind ab 62 Euro pro Nacht auf der hoteleigenen Website buchbar. Sie bieten raumhohe Schallschutzfenster mit Blick zur S-Bahnstation Fasangarten, Flatscreen-TV mit Netflix-Funktion, eine Tee- und Kaffeestation, Schreibtisch mit USB-Steckdosen, Ankleide- und Badbereich mit separater Toilette, extrakomfortable Betten, eine Chaiselongue sowie kostenfreies Highspeed-WLAN, Ganzkörperspiegel, Fön und Hygieneartikel. Die baugleichen Zimmer der Kategorie Comfort Garden View überblicken den begrünten Innenhof und sind ab 71 Euro pro Nacht buchbar. Die Gambino Superior Zimmer ab 18 Quadratmetern liegen in den höheren Etagen, sind ab 80 Euro pro Nacht buchbar und überblicken die Dächer Münchens, teils bis in die Innenstadt. Vier der Eckzimmer des Hauses, mit 23 Quadratmetern Fläche und extraviel Ausblick, sind barrierefrei gebaut – zwei davon verfügen über Nothebel und Sitz in der geräumigen Dusche.

Jahrelange Branchenerfahrung

Dem Konzept des gambino hotel CINCINNATI liegt jahrelange Branchenerfahrung zugrunde, was Details, wie die kompromisslos hochwertigen Betten, die geräumigen Bad- und Ankleidebereiche mit Ganzkörperspiegel, die behaglichen Sitznischen sowie die zu 90 Prozent verdunkelbaren Schallschutzfenster erklärt. Die Geschwister Gambino über ihr Konzept: „Es ging uns darum, ein qualitativ hochwertiges, zeitgemäßes Hotelprodukt zu einem fairen Preis zu kreieren. Der Gast verbringt im Schnitt rund 95 Prozent seines Hotelaufenthalts auf dem Zimmer, also haben wir genau darauf unseren Fokus gelegt: Urbanes Design zum Wohlfühlen und höchste Schlafqualität zu fairen Preisen.“

Beleuchtung im Fokus

Ebenso wie das Raumklima spielt der Faktor Beleuchtung eine zentrale Rolle in der Raumgestaltung. Mehrere, separat regulierbare Lichtquellen setzen warme Greige-Töne und geschmackvolle Steinfliesen in Szene und auch der Schreibtisch verfügt über eine eigene Effektbeleuchtung. Eine offene, respektvolle und warmherzige Atmosphäre und eine außerordentliche WLAN-Qualität sind die zentralen Merkmale, die den Geschwistern bei der Konzeption der Marke wichtig waren. Auf ein eigenes Gastronomieangebot haben sie bewusst verzichtet. Die morgendliche Tasse Kaffee oder Tee gibt es kostenlos auf dem Zimmer; hochwertige Drinks und gesunde Snacks stehen, dank des innovativen foodji-Automaten, zur Selbstbedienung in der Lobby bereit. Die Produkte kosten zwischen zwei und neun Euro und können über eine App reserviert und bezahlt. Die Ausgabe erfolgt anschließend mit Hilfe eines QR-Codes. Das Erdgeschoss des Hauses ist zudem konzeptgetreu an eine Bäckerei verpachtet.