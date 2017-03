News | 15.03.2017

Internorga 2017 zeigt Hoteltrends

Ganzheitlich und natürlich liegt im Trend

Ob Lobby, Terrasse, Wellnessbereich oder Gastraum: Für die Hotellerie ist die Internorga ein Muss im Messekalender. Zahlreiche Hersteller präsentieren vom 17. bis 21. März 2017 in den Hamburger Messehallen ihre Produktneuheiten und zeigen auf, wie Hoteliers ihre Gäste nachhaltig begeistern können.

Bild: Hamburg Messe

Das vielfältige Angebot der Aussteller richtet sich an Hotelketten ebenso wie an inhabergeführte Individualbetriebe. „Einzigartige Design- und Einrichtungsideen für die Hotellerie werden in den Hallen B5 und B7 der Internorga präsentiert. Fachbesucher haben hier die Gelegenheit, angesagte Trends und Innovationen in den Bereichen Einrichtung und Ausstattung zu entdecken. Als einzige internationale Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie in Deutschland bietet die Internorga dem Hotelier einen vollständigen Marktüberblick über aktuelle Entwicklungen und jede Menge Inspiration“, so Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin bei der Hamburg Messe und Congress GmbH. Die Bandbreite reicht von Mobiliar über moderne Küchentechnik bis hin zu exklusiver Bett- und Tischwäsche, Lampen und exquisiten Table Top.





Ganzheitlich und natürlich

Nachhaltigkeit und Authentizität gehören zu jenen Trends in der Hotellerie, die sich immer stärker durchsetzen. Ganzheitliche Einrichtungskonzepte mit individueller Handschrift sind bei den Übernachtungsgästen gefragt. Naturmaterialien wie Leinen- und Seidenstoffe sowie Holz und Naturstein bestimmen das Ambiente. Sie wirken nicht nur beruhigend und einladend, sondern entsprechen zudem den Wünschen einer ökologisch bewussten, nachhaltigkeitsorientierten Hotellerie. Auch Produktionsstandorte und Herstellungsbedingungen rücken in diesem Zusammenhang immer stärker in den Fokus und sind Gesprächsthema auf der Internorga.

Hotel-Design das A und O



Ansprechendes Design und Farbgebung sind in der Hotellerie zu einem entscheidenden Faktor und Differenzierungsmerkmal geworden. Dies gilt für Luxus-Häuser ebenso wie für Low-Budget- Unterkünfte. Dabei werden raffinierte Gestaltungselemente und die optimale Colorierung immer entscheidender und tragen im viel umkämpften Hotelmarkt zur Imagebildung des jeweiligen Hauses und zur Gästebindung bei. Atmosphäre schaffen – in der Lobby oder im Hotelzimmer gelingt das vor allem mit der richtigen

Beleuchtung. Gezielt eingesetzte Lichtquellen unterstreichen den individuellen Charakter jedes Raumes. Entsprechend maßgeschneidert sind auch die Lichtkonzepte, die die Hersteller auf der Internorga präsentieren. Neben der Atmosphäre spielt auch das Thema Energieeffizienz eine wichtige Rolle: Hier bieten die ausstellenden Unternehmen eine breite Palette an LED-Technik, die mit USB-Lademöglichkeiten und anderen Features ausgestattet ist.