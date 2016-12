News | 21.12.2016

Wechsel in der Führungsstrategie

Geoff Andrew ist neuer CEO von Wordhotels

Wie Worldhotels bekannt gibt, ist Geoff Andrew mit sofortiger Wirkung neuer CEO der Marke. Dirk Führer wird das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen, heißt es weiter.

Bild: Wordhotels

Andrew ist seit fast 30 Jahren in der Touristik und in der Hotellerie tätig. Er hat langjährige Erfahrung im Vertrieb, im Marketing sowie in der Distribution. Bevor er 2014 als Chief Operating Officer (COO) zu Worldhotels kam, war er sieben Jahre lang Geschäftsführer von Worldhotels ehemaliger Schwesterfirma Nexus. Zuvor übte er Führungspositionen bei Corinthia Hotels International und Summit Hotels & Resorts aus.

Dirk Führer zurück nach Wien

Dirk Führer wird Worldhotels zum Jahresende verlassen und mit seiner Familie in seine Wahlheimat Wien ziehen. In beratender Funktion steht der 49-jährige Worldhotels weiterhin zur Verfügung und wird die Entwicklung der Gruppe in Zentral- und Osteuropa maßgeblich vorantreiben. Über seinem Nachfolger sagt Führer: “Ich kann mir keinen besseren Kandidaten als Geoff Andrew für diese Position vorstellen. Seine Erfahrung als COO verbunden mit seiner langjährigen Tätigkeit in der Hotelindustrie machen ihn zur perfekten Wahl für diesen Job.”

Ziel: Unabhängigkeit stärken

“Wir freuen uns sehr, dass Geoff Andrew die neue Position angenommen hat. Geoff Andrew hat in den letzten zwei Jahren viele unserer strategischen Initiativen erfolgreich angeführt und umgesetzt”, fügt Steve Rowley, Aufsichtsratsvorsitzender der World Hotels AG, hinzu. „Wir respektieren und bedauern Dirk Führers Entscheidung, freuen uns aber gleichzeitig, dass er uns auch weiterhin unterstützen wird.“ “Ich freue mich darauf Worldhotels strategisch weiterzuentwickeln”, sagt Andrew. „Unser Vorsatz ist es die Unabhängigkeit unserer Hotels zu stärken. Ich werde mein Bestes tun, um die Gruppe und unsere Hoteliers in dieser wettbewerbsstarken Zeit zu unterstützen.“