Hoteltechnik + Architektur | 19.05.2017

Smeg Foodservice

Glänzende Spülergebnisse mit Hauben-, Geschirr- und Gläserspülmaschinen

Die Hauben-, Geschirr- und Gläserspülmaschinen der Topline Produktlinie von Smeg gewährleisten glänzende Spülergebnisse in Hotellerie und Gastronomie. Die Modellpalette mit bis zu 14 verschiedenen Spülprogrammen ist auf die unterschiedlichen Anforderungen im Außer-Haus-Markt abgestimmt.

Bild: SMEG Foodservice

Professionelle Gastronomen finden unter den Spülmaschinen der Topline Produktlinie von Smeg Foodservice das passende Gerät. Ob als Glä-ser-, Geschirr oder Haubenspülmaschine: Alle Gewerbespülmaschinen des italie-nischen Herstellers professioneller Küchentechnik sorgen für hygienische Sau-berkeit. Zudem verbrauchen sie durch das patentiere Spülsystem wenig Wasser und Energie. Die Topline Geschirrspüler lassen sich über den übersichtlich, intui-tiv bedienbaren Touchscreen selbst für „Gastroneulinge“ leicht bedienen. Um die Qualität seiner Profigeräte nachhaltig sicherzustellen, entwickelt und produziert das italienische Familienunternehmen alles in seinen drei Werken in Italien selbst.



Auf Hygiene programmiert



Im anspruchsvollen, täglichen Einsatz müssen Geschirrspüler gleichbleibend ex-zellente Leistung liefern. Einsatzbereich, Spülgut und Verschmutzungsart erfor-dern unterschiedliche Spülverfahren. Mit bis zu 14 verschiedenen Spülprogram-men meistern die Topline Geschirrspüler von Smeg jede Aufgabe. Durch die Pro-gramme mit Extra-Rinse-Funktion kann der Nachspülprozess intensiviert werden. Diese steigert die Temperaturübertragung auf das Geschirrgut und verbessert damit die Hygiene und die Selbsttrocknung. Ein spezielles Bierglas-Spülpro-gramm spült die Gläser extra kalt nach. Zusätzlich zu Standardprogrammen für Tassen, Teller, Besteck, Tabletts und Kochgeschirr gewährleisten zwei thermochemische Desinfektionsprogramme keimfreie Sauberkeit, entsprechend einem A0-Wert von 30 beziehungsweise 60. Für ein besonders schnelles und hygienisches Spülen und Trocknen sind die Topline Gewerbespülmaschinen mit dem HTR-Klarspülsystem ausgestattet. In der gesamten Nachspülphase bleiben Wasserdruck, -menge und Temperatur konstant.



Zuverlässig betriebsbereit und langlebig



Um die Maschine jederzeit mit der korrekten Wasserqualität betreiben zu können, setzt Smeg Foodservice auf ein innovatives Wasserenthärtungssystem. Es regeneriert

den Enthärter kontinuierlich während der Reinigungsphase. Damit schützt das System die Maschine vor Kalkablagerungen und verlängert so die Lebensdauer.

Bedienkomfort mit dem sanften Touch Die Bedienung der Topline Gewerbespülmaschinen erfolgt über einen übersichtlichen TFT-Touchscreen. Die Anordnung der Bedienelemente ist so intuitiv, dass sich Anwender schon bei der ersten Benutzung leicht zurechtfinden. Alle relevanten Informationen werden über eine große, schnell erfassbare Anzeige dargestellt in leicht verständlicher deutscher Textform und selbsterklärenden Symbolen. Dies gilt sowohl für die Bedienung als auch für Anzeigen zur Wartung und Fehlerdiagnose. Dies macht die Smeg Foodservice Geräte auch sehr wartungs- und servicefreundlich.