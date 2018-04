Hoteltechnik + Architektur | Ausgabe 02/2018

Lichtsystem „SALIOT“ im Sofitel Phokeetra in Phnom Penh

Grenzenlose Opulenz

Paradebeispiel für die Möglichkeiten des IoT: 96 innovativ vernetzte LED-Leuchten des japanischen Minebea Mitsumi Konzerns lassen sich im Ballsaal des kambodschanischen Fünfsternehauses spielend leicht orchestrieren.

Bild: MinebeaMitsumi Inc._PM DM GmbH Weitere Bilder

Im Zeitalter des Internet der Dinge (IoT) werden intelligente Beleuchtungssysteme immer wichtiger. Sie sind essenzieller Bestandteil von „Smart-City“-Konzepten und spielen auch im Hotel zunehmend eine Rolle. Ein eindrucksvolles Beispiel, was bereits heute möglich ist, liefert Sofitel in seinem Phnom Penh Phokeethra Hotel in Kambodscha: Der prachtvolle Ballsaal des Fünfsternehauses wurde vom japanischen Minebea-Mitsumi-Konzern mit 96 Lampen des innovativen Beleuchtungssystems „SALIOT“ ausgestattet.

„SALIOT“ steht für „Smart Adjustable Light for the Internet Of Things“. Im Vordergrund bei dieser Entwicklung des Tokyoter Unternehmens steht der IoT-Gedanke, dass alle Geräte und Einrichtungen vernetzt und zentral steuerbar sein sollen. Die smarten LED-Leuchten vereinen optische und kabellose Technologien des japanischen Konzerns, der das Produkt nun zusammen mit Osram auf dem europäischen Markt lancieren wird.

Das Sofitel in Phnom Penh ist bekannt für die raffinierte Kombination aus französischem Kolonialstil und traditionellem, kombodschanischem Flair. Für Tagungen und Veranstaltungen birgt das Hotel einen ganz besonderen Schatz: Den 1.430 Quadratmeter großen Ballsaal. Um den Kundenwünschen gerecht zu werden, legt das Haus großen Wert darauf, dass die Veranstaltungstechnik auf dem modernsten Stand ist. So kann das Hotel-Team mit dem neuen Beleuchtungssystem jetzt kinderleicht Anpassungen im Winkel der Lichtverteilung, in der Helligkeit und in der Leuchten-Position vornehmen. Die Anpassungen erfolgen allesamt zentral und vom Boden aus.

Regelung über Controller macht Leitern künftig überflüssig

Der leitende Ingenieur, Tontechniker und Veranstaltungsleiter Meas Prasat bestätigt, dass die Steuerung auch in dieser Größenordnung äußerst unkompliziert sei und die Veranstaltungsvorbereitungen damit deutlich weniger Zeit in Anspruch nähmen. Die Regelung über einen Controller funktioniere einwandfrei und ohne Stehleitern oder Einstellstangen.

Über eine einfache Bluetooth-Verbindung kann im Sofitel-Ballsaal nun jeder beliebige Punkt im Raum perfekt in Szene gesetzt werden. Die Leuchten sind über ein Netzwerk miteinander verbunden und können daher auch in definierten Gruppen eingestellt werden. Damit ist das Veranstaltungsteam optimal vorbereitet, egal welche Atmosphäre der Kunde wünscht.

Das Produkt wurde 2017 bereits mit dem „Industrie Forum Design Award“ ausgezeichnet. |

www.pmdm.de