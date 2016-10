Größtes Holiday Inn Express Deutschlands eröffnet

News | 13.10.2016

Mit dem Holiday Inn Express München City-West hat das zurzeit größte Holiday Inn Express in Deutschland und das zweitgrößte in ganz Europa seine Türen geöffnet. Das Hotel wird das erste seiner Art im Next Generation Design sein: Dazu gehört, dass Gäste ihr Zimmer bereits vor ihrer Ankunft auswählen können.

Bild: Holiday Inn Express

Das Hotel mit 302 Zimmern liegt im Stadtteil Hirschgarten, westlich der Theresienwiese und ist nur 250 m von Straßenbahn- und S-Bahn-Stationen entfernt, mit Anschluss zum Münchner Hauptbahnhof. Das in Deutschland derzeit größte Holiday Inn Express umfasst auf 12.000 Quadratmeter insgesamt sieben Ober- und zwei Untergeschosse.

Für Smart Travelers

Das Konzept richtet sich an die Bedürfnisse des „Smart Travelers“, der einen kurzen Aufenthalt bevorzugt und ein einfaches, intelligentes und stressfreies Reiseerlebnis

sucht. Durch intelligente Design-Elemente und Technologie hat IHG den Aufenthalt des Gastes revolutioniert – durch ein verbessertes, komfortables Schlaferlebnis, einen

Weitere Besonderheiten sind:





Über ein Tablet kann der Gast das Zimmer und seine Lage in Bezug auf Hoteleinrichtungen, Treppen, Aufzüge und Notausgänge sehen.

Gäste können ihr Zimmer bereits vor ihrer Ankunft auswählen.

Smart-TVs ermöglichen den Gästen, Medien über ihre persönlichen Geräte zu streamen oder über das kostenlose Wi-Fi auf deren bevorzugte Apps zuzugreifen

Ein größeres, gemütlicheres, Bett mit einem gepolsterten, lärmmindernden Kopfteil, ist inspiriert von einem Business-Class-Flugzeugsitz. Das hohe, weiche Kopfteil unterstützt den Rücken auch beim Arbeiten oder Fernsehen im Bett.

unterstützt den Rücken auch beim Arbeiten oder Fernsehen im Bett.

Eine flexible Ruheecke: Der traditionelle Schreibtisch wurde durch einen komfortablen, ergonomisch gestalteten Multifunktionsstuhl und Tisch ersetzt, die durch den Raum bewegt werden können.

komfortablen, ergonomisch gestalteten Multifunktionsstuhl und Tisch ersetzt, die durch

den Raum bewegt werden können.

Bewährte Partnerschaft

Das Holiday Inn Express München City-West ist das jüngste gemeinsame Projekt von UBM Development AG (UBM), Union Investment und InterContinental Hotels Group (IHG), eine der weltgrößten Hotelketten.