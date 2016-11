News | 22.11.2016

DEHOGA Bundesverband

Guido Zöllick ist neuer Präsident

Guido Zöllick ist neuer Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband). Der 46-Jährige erhielt 90 von 116 gültig abgegebenen Stimmen bei der Deligiertenversammlung in Berlin. Zöllik ist seit 2005 DEHOGA-Präsident in Mecklenburg-Vorpommern und seit 2012 stellvertretender Präsident des DEHOGA Bundesverbands.

Bild: DEHOGA

Der ausgebildete Restaurantfachmann ist seit 2007 General Manager und Geschäftsführer des Hotel NEPTUN in Warnemünde. Der DEHOGA-Präsident wird für vier Jahre gewählt. Gegenkandidat war Gereon Haumann (50), DEHOGA-Präsident in Rheinland-Pfalz und seit 2012 Schatzmeister des DEHOGA Bundesverbandes. Ernst Fischer stellte sich nach 15 Jahren an der Verbandsspitze nicht mehr zur Wahl.

Fischer zum Ehrenpräsidenten gewählt

Die 118 Delegierten wählten Ernst Fischer, Inhaber des Landhotel Hirsch in Tübingen, einstimmig und mit Standing Ovations zum Ehrenpräsidenten. „Ernst Fischer hat für bessere Rahmenbedingungen gekämpft, diese Erfolge haben das Gastgewerbe spürbar beflügelt“, mit diesen Worten würdigte Zöllick den neuen Ehrenpräsidenten. Zu Fischers größten Erfolgen zählen unter anderem die Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent für die heimische Hotellerie, die Abschaffung der Trinkgeldbesteuerung, die Einführung der Mini-Job-Regelung und die Beibehaltung der Steuerfreiheit von Sonn-, Feiertag- und Nachtzuschlägen.