Hotelbetrieb | 14.10.2016

Sheraton München Arabellapark vermietet mobile Hotspots von Skyroam

Handlich, leicht, unkompliziert und immer online

Ab sofort können die Gäste des Sheraton München Arabellapark Hotel die handlichen Hotspot-Geräte von Skyroam mieten und kaufen. Sowohl im Hotel als auch in dessen Umgebung funktionieren die Geräte nach Angaben des Hotels für bis zu fünf WLAN-fähige Geräte.

Bild: Sheraton München Arabellapark Hotel

Auf der Suche nach dem besten Restaurant in der Nähe, für Meetings oder einfach, um mit den Lieben Zuhause in Verbindung zu bleiben, sind die mobilen Router im Hosentaschenformat kaum sichtbare Begleiter. Dank einer Partnerschaft zwischen dem Bonusprogramm Starwood Preferred Guest (www.spg.com) und Skyroam (www.skyroam.com), dem global operierenden WiFi-Hotspot-Anbieter, bietet das Sheraton München Arabellapark Hotel eigenen Angaben zufolge diesen Service an und macht eine sichere und zuverlässige WLAN-Nutzung spielend leicht – und kostengünstig: hohe internationale Roaming-Gebühren fallen damit weg.

Neueste Technologie im Blick

„Wir halten immer nach neuen technologischen Entwicklungen Ausschau, um sie schnellstmöglich unsren Gästen zur Verfügung zu stellen und so ihren Aufenthalt bei uns noch komfortabler zu gestalten“, sagt Paul Peters, Complex General Manager, Sheraton München Arabellapark und The Westin Grand München. Im Sheraton München Arabellapark Hotel dürfen sich die Gäste ohnehin auf ein hervorragendes WLAN-Angebot freuen: In öffentlichen Bereichen wie der Lobby, der Executive Lounge „Sheraton Club“ sowie dem gesamten separaten Konferenzzentrum stellt das Hotel ein besonders leistungsfähiges, schnelles Funknetzwerk zur Verfügung – der Zugriff aufs Internet ist teilweise sogar kostenfrei.

Schnell und ortsunabhängig

Geschäftsreisende und Feriengäste die jedoch möglichst ortsungebunden ihre Mails abrufen wollen oder News lesen, WhatsApp und andere Dienste nutzen, Filme herunterladen, sich per VPN ins Firmennetzwerk einwählen oder über Skype telefonieren möchten, gehen mit dem orangefarbenen Hotspot-Gerät von Skyroam und damit ihrem eigenen, kleinen WLAN auf Nummer sicher und machen sich unabhängig vom Hotel-Netzwerk, lokalen Hotspots und auch starker Akku-Belastung durch Internetnutzung direkt über das Smartphone. Immer WLAN zur Verfügung, so gut wie überall auf der Welt: Der eigene Skyroam-Hotspot mit patentierter SIM-Technologie samt Zugang zu einem sicheren Online-Netzwerk funktioniert mit bis zu fünf verbundenen Geräten in rund einhundert Ländern und kostet im Sheraton München Arabellapark Hotel nur 15 Euro täglich; für 120 Euro kann das Hotspot-Gerät komplett erworben werden (zzgl. fünf US-Dollar Nutzungsgebühr pro Tag). Inklusive Akku mit mindestens sechs Stunden Betriebszeit wiegt der persönliche Hotspot nur rund einhundert Gramm und passt in nahezu jede Jacken- oder Handtasche. Deutlich kleiner als normale WLAN-Router erbringen die Skyroam-Geräte fast die selbe Leistung: Das WLAN des mobilen Hotspots ist nicht nur schnell und ortsunabhängig aufgebaut, es bietet sogar noch einen weiteren Vorteil: Die angebundenen Teilnehmer haben zudem die Sicherheit, dass ihre Daten nicht über das öffentliche Netzwerk fließen und dabei möglicherweise von anderen WLAN-Nutzern mitgelesen werden können.