News | 27.01.2017

Scandic Berlin Kurfürstendamm

Heiko Kain übernimmt am Ku`damm als General Manager

Neue Spitze für das Haus am Ku´damm: Am 1. Februar 2017 übernimmt Heiko Kain die Position des General Managers von Robert Schmiel. Kain ist seit mehr als sieben Jahren in verschiedenen Managerpositionen im Scandic Berlin Potsdamer Platz tätig.

Bild: Scandic

Heiko Kain startete seine Karriere bei Scandic im Jahr 2009. Als Marketing- und Verkaufsdirektor im Scandic Berlin Potsdamer Platz arbeitete er maßgeblich an der erfolgreichen Eröffnung des ersten Scandic Hauses in Deutschland mit. Als F&B Manager war er dort ab 2014 für die operativen Bereiche Restaurant, Bankett und Küche

verantwortlich, bevor er ein Jahr später die Position des Rooms Division Managers und damit die Leitung der Bereiche Front Office, Housekeeping und Technik übernahm. Wie sein Vorgänger Robert Schmiel durchlief Heiko Kain das Scandic Talent Programm. Das Scandic Berlin Kurfürstendamm wurde im September 2014 von Scandic in Pacht übernommen. Das 217-Zimmer-Haus wurde seitdem von Robert Schmiel als General Manager geführt.

Verantwortung für 37 Mitarbeiter

„Ich freue mich auf meine neue verantwortungsvolle Aufgabe innerhalb der Scandic Gruppe“, sagt Heiko Kain. „Scandic hat mir stets Weiterbildungsmöglichkeiten geboten und mich optimal gefördert – dies möchte ich auch meinen zukünftigen Mitarbeitern ermöglichen.“ Als General Manager übernimmt Heiko Kain die Personalverantwortung für die 37 Mitarbeiter des Hauses am Ku´damm. Eine wichtige Aufgabe sieht er darin, die Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit weiter voranzubringen. Erst im Januar erhielt das Scandic Berlin Kurfürstendamm das Green Globe Siegel, das auch bereits das Scandic am Potsdamer Platz und das Scandic Hamburg Emporio tragen und welches weltweit Unternehmen der Reise- und Tourismusindustrie für ihre Leistung im Bereich Nachhaltigkeit auszeichnet.