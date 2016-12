Ausstattung/Einrichtung | 16.12.2016

Erstes Moxy Hotel soll 2019 in der Schweiz eröffnen

Hipper Stil, moderne Technik, realistischer Preis

Die Marriott Hotelmarke Moxy hält Einzug in der Schweiz: Im Herbst 2019 wird das erste Lifestyle-Hotel im Lausanner Flon-Quartier eröffnen. Die Marke Moxy soll demnach eine neue Generation von Reisenden ansprechen, die einen hippen Stil, moderne Technologie sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis schätzen.

Bild: Marriott International

Das Moxy Hotel in Lausanne wird auf gut 3.500 Quadratmetern insgesamt 110 Zimmer bieten und liegt mitten im Flon-Quartier, an der Rue de la Vigie. Das Flon-Quartier im

Herzen der Stadt Lausanne ist mehrheitlich autofrei, umfasst 55.000 Quadratmeter und ist ein modernes, lebendiges und beliebtes Quartier mit vielen Geschäften und vielfältigen Freizeit-, Kultur- und Gastronomieangeboten. «Das moderne Moxy-Konzept passt ideal zum pulsierenden Viertel. Als Schweizer Unternehmen war es unser Wunsch, dieses innovative Konzept nicht nur an deutschen Top-Standorten, sondern nun auch in der Schweiz zu lancieren. Das Flon-Quartier und Moxy halten wir für den perfekten Match», sagt Beat Kuhn, Managing Director von SV Hotel.

Für junge und jung gebliebene Gäste



Moxy ist eine Marke des US-Hotelkonzerns Marriott und richtet sich an junge und jung gebliebene Gäste, für die ein moderner Stil sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig sind. Der Empfangsbereich gleicht einem offenen, modernen und grosszügigen Wohnzimmer. Dabei steht die trendige Bar mit ihrem attraktiven Cocktail-Angebot im Mittelpunkt. Auch die Zimmer bieten eine Wohlfühlatmosphäre mit modernstem Komfort: Hochwertige Technik wie zum Beispiel ein grosser Flatscreen mit TV-Streaming, High-Speed-Wifi und kostenloses WLAN sind Standard. SV Hotel führt bereits fünf Hotels der Marriott-Marken Courtyard, Residence Inn und Renaissance in der Schweiz und in Deutschland. Darüber hinaus sind sechs neue Hotelprojekte in deutschen Grossstädten geplant, darunter vier Moxy Hotels. Marriott zeigt sich über die erweiterte Kooperation

erfreut: «Wir sind überzeugt, dass das Moxy in Lausanne ein Erfolg wird. Die Location ist ideal und mit unserem langjährigen Partner SV Hotel haben wir einen kompetenten und verlässlichen Hotelbetreiber vor Ort», sagt Markus Lehnert, Vice President International Hotel Development bei Marriott International Europe.