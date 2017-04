Hoteldesign + Interieur | 18.04.2017

Neues unterm Fernsehturm

Holiday Inn Express eröffnet am Alexanderplatz

Die InterContinental Hotels Group (IHG) hat am Berliner Alexanderplatz ein Haus der Marke Holiday Inn Express eröffnet. Gäste profitieren demnach von smartem Design, Frühstück inklusive und den kurzen Wegen zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Spree-Metropole.

Bild: Holiday Inn

Streamen, Surfen, Sightseeing: Wie alle Hotels der Marke ist auch das neue Holiday Inn Express Berlin – Alexanderplatz perfekt auf die Bedürfnisse moderner Reisender ausgerichtet. WLAN sowie ein leckeres Frühstück mit verschiedenen warmen und gesunden Speisen sind im Preis inbegriffen. Die 186 Zimmer des Hauses sind nach einem flexiblen, multifunktionalen Designkonzept ausgestattet und verfügen über einen Smart TV. Dank eingebauter USB-Schnittstellen können Gäste schnell und unkompliziert ihre eigenen Geräte anschließen. So sind Lieblingsserien und Power-Playlists auch auf Reisen stets abspielbereit. Zudem haben Gäste Zugriff auf eine große Auswahl an Filmen.

Eigener Business-Bereich





Ines Meißner, General Manager, Holiday Inn Express Berlin – Alexanderplatz, sagt: „Erstklassiger Kundenservice ist Teil der DNA unserer Marke. Unser Team freut sich bereits darauf, die ersten Gäste willkommen zu heißen. Durch das innovative Designkonzept der nächsten Generation entspricht das Hotel den Bedürfnissen moderner Reisender. Wir rechnen damit, dass sich das Holiday Inn Express Berlin – Alexanderplatz schnell als Top-Adresse für Hauptstadtbesucher etablieren wird.“ Für Geschäftsreisende ist das Holiday Inn Express Berlin – Alexanderplatz dank Anbindung an eine Vielzahl öffentlicher Verkehrsmittel ebenfalls optimal gelegen. Mit einem eigenen Business-Bereich bietet die moderne und flexible Lobby des Hauses alles, was für produktive Meetings und entspannte Kundentermine nötig ist. In der zugehörigen Bar wird ganztägig warmes Essen serviert, von leichten Snacks bis hin zu typischer Berliner Küche. Mike Greenup, Vizepräsident Brand Management bei IHG, sagt : „Wir sind stolz darauf, unser drittes Holiday Inn Express Hotel in Berlin zu eröffnen. Mit hochwertigen Betten, kostenlosem WLAN und unserem Express Start™ Frühstück bieten wir perfekte Voraussetzungen für einen gelungenen Hauptstadt-Trip – denn wir wissen, was Gäste wirklich brauchen.“