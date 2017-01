Hoteldesign + Interieur | 23.01.2017

The Westin Hamburg

Hotel in der Elbphilharmonie stattet Bäder mit Kaldewei aus

Mit dem Hotel The Westin Hamburg öffnete der erste Teil der mit Spannung erwarteten Hamburger Elbphilharmonie im November 2016 seine Türen. Bei der Ausstattung setzt das Flagship-Hotel der internationalen Westin Hotels & Resorts auf optimales Wohlgefühl und schlichte Eleganz. So finden sich in allen 244 Zimmern und Suiten Kaldewei Badewannen aus kostbarem Stahl-Email.

Bild: The Westin Hamburg

Das imposante Gebäude der im Januar 2017 feierlich eingeweihten Elbphilharmonie Hamburg gilt jetzt schon als Jahrhundertbauwerk. Das darin integrierte Hotel The Westin Hamburg erstreckt sich von der 6. Etage bis zur Endetage im 20. Stock des 110 Meter hohen Gebäudes mit dem markanten, geschwungenen Dach. Die 39 Suiten und 205 Zimmer sind allesamt großzügig bemessen und ermöglichen durch die bodentiefen Fenster der Glasfassade einen unvergleichlichen Blick auf das geschäftige Hafenleben und die Dächer der Metropole.





Fließende Formensprache – auch im Bad



Im Hinblick auf den besonderen Standort geschuldet ließ sich Tassilo Bost (bost group berlin) bei seinen Entwürfen für das Interieur von natürlichen Elementen wie Wasser, Holz und Wind inspirieren. So kombinierte er geschickt geradlinige Elemente mit weichen, fließenden Formen. Passend zu diesem Designkonzept ist jedes der 244 Gästebäder mit einer Kaldewei Badewanne aus edlem Stahl-Email versehen, die sich harmonisch in das zur Elbe hin ausgerichtete Gesamtkonzept integriert. So können Entspannungsuchende in eine Puro Badewanne eintauchen und dabei den einzigartigen Blick auf den Elbstrom genießen.





Kaldewei: der zuverlässige Partner für Hoteliers



Egal ob Dusche, Badewanne oder Waschtisch: Kaldewei Badlösungen aus kostbarem Stahl-Email erfüllen die hohen Anforderungen der Hotellerie nach ästhetischen, langlebigen und pflegeleichten Produkten. Denn dank der widerstandsfähigen Oberfläche entstehen auch nach Jahren intensiver Nutzung und Reinigung keinerlei Gebrauchsspuren. Produkte aus Kaldewei Stahl-Email sorgen langfristig für Glanz und Hygiene im Bad – und so für Zufriedenheit bei Gästen und Hoteliers. Objektverantwortliche weltweit vertrauen auf das Kaldewei Qualitätsversprechen – jetzt auch in der neusten Architekturikone der Hansestadt Hamburg.