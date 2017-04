News | 26.04.2017

Immer mehr Hotels bieten Direktbuchungen an

Hotelchamp expandiert in Deutschland

Erst vor wenigen Monaten ist das niederländische Start-up Hotelchamp in Deutschland gestartet und plant nun seine Expansion. Die Meininger Hotels und Boutique Hotel i31 in Berlin Mitte sind neue Kunden und setzen auf Lösungen für mehr Direktbuchungen.

Bild: i31

Das Unternehmen hat mit seiner Technologie zur Personalisierung von Webseiten eine Schlüssellösung für mehr Direktbuchungen entwickelt und reagiert damit auf die Forderung der Hotellerie nach mehr Unabhängigkeit von Buchungsplattformen und einer individuellen Ansprache des Gastes.

Bekannte Größen der Hotellerie

Neben den Ameron Hotels der Althoff Gruppe setzt nun auch die zweite international erfolgreiche Hotelgruppe mit Hauptsitz in Deutschland auf die Lösung von Hotelchamp: die MEININGER Hotels, mit 17 Häusern in elf europäischen Städten. Auch für Einzelhotels ist die Technologie sehr attraktiv und wird seit kurzem vom Boutique Hotel i31 in Berlin Mitte sowie in Zukunft vom 5 Sterne Superior Designhotel SIDE in Hamburg genutzt.

Individuelles Erlebnis statt Massenproduktion

Für Zeèv Rosenberg, Gastgeber des Boutique Hotel i31 in Berlin, gehören eine direkte Buchung über die eigene Hotelwebseite und das individuelle Erlebnis des Gastes zusammen: "Der heutige Gast möchte individuelle Erlebnisse statt Massenproduktion und das beginnt mit der Hotelbuchung direkt über die Website. Für uns sind daher Direktbuchungen sehr wichtig, um auch eine individuelle Rundumbetreuung des Gastes von der ersten Minute an zu ermöglichen". Auch für Malin Widmarc-Nilsson, Head of Commerce von MEININGER Hotels, dreht sich in der Hotellerie alles um den Gast: “Mehr Direktbuchungen bedeuten einen engeren Kontakt mit unseren Kunden. Durch die direkte Interaktion, können wir den potentiellen Gast auf seiner Customer Journey begleiten, mehr über seine Wünsche und Bedürfnisse erfahren sowie individuell auf diese eingehen”.