Gebäudetechnik | 14.11.2016

Klasse Wäsche präsentiert das Schloß Burgellern

Hoteleigene Energie betreibt die hauseigene Hotelwäscherei

Das Schloß Burgellern nahe Bamberg betreibt seit Mai 2016 erstmals in seiner Geschichte eine eigene Wäscherei. Der wirtschaftliche Betrieb und Synergien mit dem hoteleigenen Blockheizkraftwerk bestätigen den Hoteldirektor in der Entscheidung.

Bild: Klasse Wäsche / Schloßhotel Burgellern

„Nun haben wir die Reinigung selbst in der Hand und man merkt sofort den Qualitätsunterschied“, sagt Joachim Kastner, Eigentümer und Geschäftsführer des Schloßhotels. Empfehlungen der eigenen Mitarbeiter und Erfolgsberichte von Branchenkollegen überzeugten ihn.

Deutliche Kostenersparnis

Lange Jahre wurde im Schloßhotel Burgellern die Wäsche extern gewaschen. Doch die Probleme häuften sich. „Die Unzufriedenheit unserer Housekeeping-Mitarbeiter über zerschlissene und schadhafte Wäsche bekräftigte die Entscheidung, die gesamte Wäsche im Haus zu waschen“, so Hoteldirektor Kastner. Dazu kam die Idee, über das neue Blockheizkraftwerk des Schloßhotels auch die Heiz- und Warmwasseraufbereitung neu zu gestalten und zu optimieren. Diese Möglichkeit überzeugte den „technikaffinen“ Hoteldirektor und ausgebildeten Maschinenbauingenieur. Das Blockheizkraftwerk, das mit Erdgas betrieben wird, liefert für das Hotel Strom und für die hauseigene Wäscherei ausreichend thermische Energie. Diese wird für den Betrieb der Warmlufttrockner und die Warmwassereinspeisung der Waschmaschinen genutzt. Das ermöglicht einen schonenden, umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb. „Wir haben die Kosten für die Wäschereinigung um fast zwei Drittel reduziert“, sagt Hoteldirektor Kastner. Ein entscheidendes Plus der hauseigenen Wäscherei sei aber der Qualitätsschub. Die Haptik und der Duft jedes einzelnen Wäscheteils lassen sich individuell vorgeben. Zudem werde das Personal besser ausgelastet und die Verbleibezeiten der Wäsche in der Wäscherei könne individuell gesteuert werden.

Gläserner Betrieb

Die ehemalige Gartenbar wurde für die hauseigene Wäscherei umgebaut und mit zwei Waschmaschinen (Fassungsvolumen je 13 kg), zwei Trocknern und einer Mangel ausgestattet. „Wichtig dabei war für uns die professionelle Beratung und Betreuung durch den Wäschereimaschinenausstatter“, so Joachim Kastner. Eine automatische Dosieranlage sorgt für perfekte Hygiene und optimalen Waschmitteleinsatz. Gäste können durch die Glastüren der Wäscherei einen Blick in das Innere werfen und zuschauen, wie Tisch-, Bett- und Frotteewäsche gereinigt, getrocknet oder gemangelt werden. Joachim Kastner: „Wir sind stolz darauf, und zeigen unseren Gästen gerne, dass wir mit unserer Wäscherei auch etwas für den Umweltschutz machen. Man kann live miterleben, wie die Wäsche für die Zimmer, den Spa-Bereich und das Restaurant sorgfältig gewaschen und aufbereitet wird.“