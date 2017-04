News | 14.04.2017

Hilton Munich Airport Hotel

Ein neues Design und 162 zusätzliche Zimmer

Hilton feiert den Abschluss einer Hotelerweiterung im Hilton Munich Airport am Münchner Flughafen. Die internationale Hotelkette reagiere damit strategisch auf kontinuierlich steigende Gästezahlen parallel zum Flugangebot ab München und bietet Gästen ab sofort mehr als 40 Prozent mehr Zimmer. Auch der Meetingbereich wurde ausgebaut.

Bild: Hilton

Auf einer Fläche von 8.800 Quadratmetern hat das Hotel seine Gesamtkapazität um 162 Zimmer in der Deluxe-Kategorie erhöht. Der Neubau ist direkt über die Nordseite des Hotelkomplexes über einen Verbindungsgang angeschlossen. Das Hotel verfügt somit fortan insgesamt über 551 Zimmer. Eine Besonderheit stellen dabei die Zimmer im Obergeschoss mit spektakulärem Blick auf die Landebahn dar.

Tagen auf höchstem Niveau

Im Zuge des Ausbaus wurde zusätzlich der Ostflügel des Konferenzzentrums modernisiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – mit 17 renovierten und teils neu gebauten Veranstaltungsräumen bietet Hilton Geschäftsreisenden eine moderne und technische Ausstattung auf höchstem Niveau. Der Meetingbereich bietet Räumlichkeiten für bis zu 500 Gäste – von privaten Büros für zwei Personen, die stundenweise gebucht werden können, bis zu einem großen Veranstaltungsraum mit Tageslicht.

Designkonzept International Mountain HUB



Dieses Jahr auf Platz vier der weltweit besten Flughäfen und Platz eins in Europa von Millionen von Passagieren aus der ganzen Welt gewählt, fungiert der Münchner Flughafen als internationales, verbindendes Drehkreuz. Das Hilton Munich Airport liegt mit seiner Nähe zu den Alpen an einem erstklassigen Standort. Diese Tatsache wurde auch bei der Innengestaltung der Räume berücksichtigt: Unter dem Leitmotiv International Mountain HUB wurde gezielt ein innenarchitektonisches Konzept mit dem Augenmerk auf Lokalität und Wohlfühlflair, aber gleichzeitig auch auf hochmoderne Technik entwickelt. Alle Zimmer wurden im natürlichen Stil und mit einem authentischen Bezug zur Region von JOI Design eingerichtet. Dabei stehen die Themen „Berge“ und „Flughafen“ im Vordergrund und spiegeln sich im Design wieder. Verwendet wurden dabei Materialien wie helles Eichenholz, Naturstein und Filz. Das moderne Design ist neben der Zimmer ebenfalls in den neuen Badezimmern zu finden. Untypisch für eine Hotelkette, hat das Hilton Munich Airport auch die Gestaltung der Baderäume individuell auf das Motto „Berge“ abgestimmt.

Für noch mehr Wohnlichkeit

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unser Hotel nun so umfassend erweitert haben. Uns geht es vor allem darum, den Gästen fortan noch mehr Wohnlichkeit mit Komfort und Funktion bieten zu können – auch auf der Business- und Konferenzebene, da wir nun auch ausreichend Zimmerkapazitäten für größere Tagungsanfragen anbieten können“, bekräftigt Dagmar Mühle, General Manager Hilton Munich Airport. Im Laufe des Jahres plant das Hilton Munich Airport weitere Maßnahmen wie beispielsweise die Umgestaltung des Restaurants.