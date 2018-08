News | Ausgabe 05/2018

Hotelinvestmentvolumen wächst deutlich

Der deutsche Hotelinvestmentmarkt entwickelte sich im ersten Halbjahr des Jahres 2018 positiv.

Bild: CBRE GmbH

Im ersten Halbjahr des Jahres 2018 verzeichnete der deutsche Hotelinvestmentmarkt ein Transaktionsvolumen von 1,9 Milliarden Euro am deutschen Hoteltransaktionsmarkt. Dieses Ergebnis liegt 9,1 Prozent über dem Vorjahresniveau, während das erste Quartal noch 41 Prozent unter dem Vorjahresergebnis blieb.

Das Ergebnis ist primär auf den Verkauf einiger großer Einzelimmobilien zurückzuführen. Dies ist das Resultat der aktuellen Analyse des Immobilienberatungsunternehmens CBRE. „Der deutsche Hotelinvestmentmarkt ist für Investoren sehr attraktiv – vor allem internationale Investoren zeigten sich zuletzt sehr aktiv“, sagt Olivia Kaussen, Head of Hotels bei CBRE in Deutschland. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 steigerten internationale Akteure ihren Anteil am Hotelinvestmentmarkt um zehn Prozentpunkte auf 54 Prozent.

„Im zweiten Quartal konnten wir einige große Einzeltransaktionen von Bestandsimmobilien verzeichnen, die einen Großteil des notierten Investmentvolumens ausmachten“, so Olivia Kaussen. Diese seien primär von internationalen Investoren gekauft worden. So habe beispielweise das in Luxemburg ansässige Unternehmen Aroundtown das Hilton Berlin für 297 Millionen Euro erworben, und die britische Investmentgesellschaft Invesco das Leonardo Royal München für 157 Millionen Euro. Laut CBRE ist davon auszugehen, dass Käufer aus dem Ausland den Markt mit ihrem zunehmend aggressiven Preisgefüge auch in Zukunft unter Druck setzen und den Wettbewerb weiter antreiben. Trotz des starken ersten Halbjahres sei anzunehmen, dass das Transaktionsvolumen im Geschäftsjahr 2018 das Vorjahresniveau von vier Milliarden Euro aufgrund mangelnden Angebots nicht erreichen wird.

