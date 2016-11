Import | Ausgabe 05/2016

Gastkommentar von Oona Horx-Strathern

Hotels als Clubs für Mindfulness

Wie wirken sich Megatrends der Gesellschaft auf Hotelarchitektur, -design und -konzept aus? Warum müssen sich Hotelentwickler künftig mehr und mehr als Kuratoren eines mobilen Lebensstils positionieren? Der Ausblick einer Zukunftsforscherin.

Wie wandelt sich unser Leben grundsätzlich? Antworten auf diese Frage bekommen wir, wenn wir die Megatrends betrachten und reflektieren – jene langfristigen, nachhaltigen Wandlungskräfte, die uns in die Zukunft tragen. Blicken wir auf vier dieser „Driving Forces“ des Wandels:

1. Alterung: Sie führt zu neuen biografischen Lebensläufen. Alterung heißt nicht nur „Älterwerden“ im Sinne eines wachsenden Defizits an Mobilität und Vitalität. Im Gegenteil: Immer mehr Menschen entwickeln auch in der sechsten und siebten Lebensdekade viele multimobile Aktivitäten. Sie reisen, sie bilden sich weiter, suchen nach ihrer Identität, ihren Leidenschaften – sie eignen sich die Welt auf die verschiedenste Art und Weise an.

2. Urbanisierung: Rund 75 Prozent der Weltbevölkerung werden im Jahr 2050 in Großstädten wohnen. Neourbanes Leben verändert an breiter Front Geschmack, Bedürfnisse, Mobilitätsformen und Werte. Es bringt neue Design-Formen hervor, die sich im Stil der neuen urbanen Boutique- und Design-Hotels manifestieren.

3. Konnektivität: Miteinander verbunden sein ist das Motto der Epoche. Das Internet breitet seine Schwingen aus und beeinflusst zunehmend auch die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine sowie zwischen Maschine und Maschine.