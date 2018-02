Hoteldesign + Interieur | 27.02.2018

Wäschekrone

Hotelwäsche-Spezialist stellt ein neues Boxspringbett

Der Hotelwäsche-Spezialist Wäschekrone stellt ein neues Boxspringbett vor.

Bild: Wäschekrone

Vom Unterbau bis zum Topper sind a lle Teile optimal aufeinander abgestimmt und passen sich dadurch den jeweiligen Schlaftypen an. Zudem erlaubt die Liegehöhe von 65 cm bequemes Ein- und Aussteigen. Gleichzeitig bietet das Boxspringbett Hoteliers dank seines durchdachten Baukastenprinzips höchste Flexibilität bei der gewünschten Aus­stattung. So lässt sich der mit Fünf-Gang-Bonell-Federkern ausgerüstete Unterbau wahlweise mit einer Fünf-Zonen-Taschenfederkern- oder einer Vier-Gang-Bonell-Federkern-Matratze kombinieren. Der passende Topper wird als Kaltschaum- oder Viskoseschaum-Variante angeboten. Auch das Design des neuen Boxspringbetts lässt sich von Kopf bis Fuß harmonisch an das individuelle Einrichtungskonzept des Hotelzimmers anpassen. Dafür kann der Hotelier zwischen strapazierfähigen Bezugsstoffen aus Mikrofaser-Feinflanell oder Kunstleder in verschiedenen Farben wählen und sich für eines von vier verschiedenen Designs des Kopfteils entscheiden.

www.waeschekrone.de