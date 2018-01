News | 09.01.2018

Deutschlandpremiere

Hyatt Place Frankfurt Airport eröffnet

Mit dem Hyatt Place Frankfurt Airport eröffnete Hyatt am 4. Januar 2018 das erste Haus der Marke Hyatt Place in Deutschland. In Europa gibt es aktuell fünf weitere Hyatt Place Hotels.

Bild: Rendering: Hyatt Hotels Cooperation

Direkt am Drehkreuz des Frankfurter Flughafens, im neuen Stadtteil Gateway Gardens, will das Select Service Hotel Hyatt Place Frankfurt Airport auf einer Fläche von rund 19.000 Quadratmetern und 312 Zimmern unter dem Motto „#why settle“ denjenigen Raum bieten, die niemals stehen bleiben: Geschäftsreisenden und Familien, die immer ihren eigenen Weg gehen und anspruchsvolles Design, bewährten Service sowie eine unkomplizierte Atmosphäre suchen. „You’ve come too far to settle now“ lautet die Kampagne von Hyatt Place. Die Botschaft soll betonen, wie das Hotel seine Gäste bei der Erfüllung anstehender Aufgaben unterstützt. Denn ebenso wie das Team des Hyatt Place bleiben auch die Gäste nie stehen: Sie sind weit gekommen, haben viel erreicht und investiert, um da zu sein, wo sie jetzt sind. Jede ihrer Reisen hat ein Ziel, und jeder Erfolg – beruflich wie privat – ist ein weiterer Meilenstein.

In einer zwanglosen Atmosphäre bieten die Häuser der Marke Hyatt Place eine Kombination aus modernem, gehobenem Stil, Innovation und Service, der perfekt auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten ist. Ein unkompliziertes Select-Service-Konzept, das junge Reisende, Geschäftsleute, aber auch Familien anspricht. „Wir freuen uns sehr, unsere Gäste im Hyatt Place Frankfurt Airport begrüßen zu dürfen“, sagt Ines Brünn, General Managerin des Hyatt Place Frankfurt Airport. „Unsere Gäste sind immer in Bewegung, sie bleiben niemals stehen. Wir wollen sichergehen, dass sie genau das bekommen, was sie brauchen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Bei der Konzeption und Gestaltung des Hotels hatten wir daher immer die Bedürfnisse unserer Gäste vor Augen. Das Konzept vereint Komfort und Zweckmäßigkeit, und wir sind uns sicher: Das Hyatt Place Frankfurt Airport trägt dazu bei, die Reise unserer Gäste entspannter, produktiver und zugleich erfolgreich zu gestalten.“