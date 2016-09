Hotelbetrieb | 30.09.2016

The Student Hotel

Hybrides Co-Living-Hotelkonzept startet 2019 in Berlin

Mit dem ersten deutschen Standort im Herzen Berlins setzt die niederländische Hotelgruppe "The Student Hotel" ihre Expansion in Europa fort. Das Konzept zeichnet sich durch seine besondere Architektur und urbane Offenheit aus. Indem es den traditionellen Hotelmarkt aufbricht, leiste es Pionierarbeit und etabliere neue Formen des Co-Livings. Die Eröffnung ist für 2019 geplant.

Bild: TSH

Das 17.000 Quadratmeter große, unbebaute Grundstück liegt an der Alexanderstraße, in unmittelbarer Nähe zum berühmten Alexanderplatz. Mit der Eröffnung stehen 457 neue, moderne Zimmer einem regen Austausch von kreativen Menschen, egal ob jung oder alt, aus aller Welt im The Student Hotel Berlin zur Verfügung. Das Projekt ist ein Joint Venture mit der Triton Development GmbH, Berater des European Student Housing Fund.

Urbanes, kreatives Konzept

The Student Hotel arbeitet daran, sein neues Konzept in moderne Universitätsstädte in ganz Deutschland zu bringen und mit seinem europäischen Netzwerk zu verbinden. Dazu sucht The Student Hotel in Städten wie Hamburg, München, Bremen, Frankfurt und Köln nach Möglichkeiten. Der DAAD – Deutsche Akademische Austauschdienst – berichtete vor kurzem über Rekordzahlen von internationalen Studierenden, von denen viele nach Deutschland kommen, um Arbeit zu finden oder Unternehmen zu gründen. The Student Hotel möchte hier Unterstützung leisten, in dem es ein neues Kapitel für Co-Living eröffnet, in dem Studenten, Urlauber, Geschäftsreisende sowie Einheimische sich begegnen, sich untereinander vernetzen und gegenseitig inspirieren. Jedes The Student Hotel verhält sich offen zur Gemeinschaft und ermutigt Leute, die in der Nachbarschaft wohnen, das Hotel und seine Einrichtungen zu nutzen.

Ein Ort zum Netzwerken

„The Student Hotel Berlin wird Studenten, Start-Ups, Freelancer und die lokale Nachbarschaft miteinander vernetzen“, sagt Charlie MacGregor, Gründer und CEO der The Student Hotel Gruppe. „Wir freuen uns, unser deutsches Abenteuer in Berlin zu beginnen, einer Stadt, die wie The Student Hotel, einer jungen und internationalen Gemeinschaft ein Zuhause bietet.“ Derzeit verfügt die The Student Hotel Gruppe über 3000 Hotelzimmer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Barcelona und Paris. In Kürze kommen weitere Zimmer in Eindhoven, Maastricht, Florenz und Bologna dazu. Bis 2020 sollen weitere Standorte mit insgesamt 15.000 Betten durch Akquise und Entwicklung der Standorte in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und in Großbritannien den Gästen zur Verfügung stehen.

Ein Joint-Venture-Projekt

Das Projekt ist ein Joint Venture mit der Triton Development GmbH, Berater des European Student Housing Fund. Der European Student Housing Fund ist in Zentral- und Nordeuropa aktiv und hat über 3.600 Zimmer in der Entwicklungsphase, die durch Triton unter deren Marke „BaseCamp“ betrieben werden. Andreas Junius; MD der Triton Development GmbH: „Wir sind auf die Community fokussierte Entwickler und Betreiber und die Synergien dieses Projekts spiegeln daher in vollem Umfang unsere Philosophie wider. Normalerweise sind bei der Planung oder wegen der Gegebenheiten des Objekts Kompromisse nötig, hier jedoch nicht. In der Nähe von allem, aber weit entfernt davon, gewöhnlich zu sein, das macht BaseCamp und das macht dieses Projekt aus. Wir freuen uns sehr, The Student Hotel in dieses Projekt bringen zu dürfen und sind gespannt auf viele Jahre der Zusammenarbeit beim Schaffen einer Sphäre der Gastfreundschaft für Studenten und Besucher in dieser Stadt, die für die junge Generation wohl die lebendigste in ganz Europa ist.“