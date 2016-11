Ausstattung/Einrichtung | 17.11.2016

Fußball-Hotel am Borussia-Park soll 2018 eröffnen

In diesem Hotel dreht sich alles um das runde Leder

Am neuen Borussia-Park in Mönchengladbach entsteht ein Hotel mit Museum, Fanshop und Reha-Zentrum. Das Hotel trägt die Handschrift von Geplan Design. Das Konzept der Stuttgarter Designschmiede hat sich in einem Ideenwettbewerb durchgesetzt. Hier erfahren Sie, was hinter dem sportlichen Konzept steckt, das bis 2018 umgesetzt werden soll.

Bild: Geplan Design.

„Im Hotel ist Fußball durchgängig spürbar“, sagt Cord Glantz, Designchef von Geplan Design. In 125 Zimmern und sechs Suiten werde Fußball gelebt und dem runden Leder gehuldigt. Das beginnt mit Kickerfiguren, die mit ihren Trikotnummern die Zimmer anzeigen. Bettwäsche mit dem bekannten Rautenmuster zählt ebenso dazu wie Bettleuchten in den Farben der gefürchteten Schiedsrichter-Karten: links Gelb, rechts Rot.

Raumsparende Zimmerkonzepte

Bemerkenswert sind laut Glantz die Zimmergrundrisse. Im jetzt vorgestellten Musterzimmer zeigt sich die raumsparende Lösung, die den Nassbereich hinter dem Betthaupt platziert; durch diese Anordnung kann auf Tür und Duschvorhang verzichtet werden. „Das senkt Kosten und erleichtert die Reinigung, für den Gast schafft es ein großzügiges Raumgefühl, wenn er von der Dusche direkt ins Stadion schauen kann“, sagt Glantz. Durch ein Verbindungsgebäude ist das Hotel mit dem Stadion verbunden. Das Entwicklungskonzept ist für Borussia-Präsident Rolf Königs eine perfekte Ergänzung zum Stadion. Als Zielgruppe sind nicht nur Fußball-Fans sondern auch Tagungsgäste im Visier. Mit dem neuen Angebot soll auch der Veranstaltungs- und Konferenzbereich im und am Borussia-Park belebt werden. Die Düsseldorfer Architekten Slapa Oberholz Psczulny sind für die Architektur verantwortlich. Bei Konzept und Planung von Museum und Fan-Shop hat sich Geplan Design die Unterstützung der Stuttgarter Architektenpartnerschaft arch22 gesichert.

Eröffnung 2016 geplant

Betrieben wird das Haus von der H-Hotels AG. Das Haus wird als „H+ Hotel“ in der Kategorie Drei-Sterne-Plus positioniert sein. Investor ist die Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH mit einem Investitionsvolumen von rund 31 Millionen Euro. Die Eröffnung ist 2018 geplant.