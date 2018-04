Hoteltechnik + Architektur | Ausgabe 02/2018

Beekeeper

In Echtzeit vernetzt

Die Mitarbeiter-App Beekeeper gewinnt den „Tech Ovation Award 2018“ für „innovativste Technologie“ in der Hotelbranche.

Bild: Beekeeper AG

Die App der Schweizer Beekeeper AG hilft Hoteliers dabei, den Informationsaustausch zu verbessern, Updates in Umlauf zu bringen und Best Practices innerhalb oder über die Grenzen von Abteilungen hinaus zu verbreiten – und das in 30 Sprachen. Die zentrale Informations-App lässt sich auch mit anderen beliebten Anwendungen, wie etwa einem Hotel-Property-System, integrieren. Die Angestellten eines Hotels haben so schnell und unkompliziert Zugriff auf zahlreiche Tools und Informationen, wie zum Beispiel Einsatzpläne. Aufgaben lassen sich in Echtzeit er­ledigen.

www.beekeeper.de