News | 31.01.2018

Loewe

In-Room-Entertainment

Mit der neuen Bild 3 Familie in 55, 49 und 43 Zoll nimmt Loewe den Zeitgeist auf: Reduktion auf das Wesentliche mit Fokus auf bester Qualität. Das Ergebnis: ein durchdachtes Fernsehgerät, geschaffen für unterschiedliche Räume und Situationen.

Bild: Loewe Technologies GmbH

Die Loewe Bild 3 Familie wirkt durch ihr minimalistisches Design zeitlos und modern. Bild 3.55 fügt sich mit dem flachen OLED Display (4,9 Millimeter) harmonisch in den Raum ein und liefert durch Dolby Vision brillante Hochkontrastbilder (HDR). Die Geräte Bild 3.49 (LCD) und 3.43 (LCD) bieten dieselbe Qualität auch für kleine Räume. Seit 1923 steht Loewe für Fernsehen made in Germany. Der selbsterklärte Anspruch: Innovation, Perfektion und Langlebigkeit zu bieten. Hochwertige Materialien, Präzision bei der Verarbeitung, Software-Updates, Energie-Effizienz und zeitloses Design sollen die Nachhaltigkeit der Produkte garantieren. Loewe ist seit vielen Jahren der Partner für In-Room-Entertainment in Hotels. Der Hersteller bietet Hotels einen individuellen Service, technische Beratung sowie maßgeschneiderte Systeme. Der integrierte Hotelmodus ermöglicht es, bei Einzelraumlösungen die Funktionalitäten anzupassen.

www.loewe.tv