News | 19.05.2017

IHA-Branchenawards

Innovation Summit Finalisten stehen fest

Der Hotelverband Deutschland (IHA) hat bereits zum zweiten Mal mit Unterstützung der Venture-Capital-Geber HOWZAT Asset Management, HR Ventures – dem Beteiligungsarm der Hahn Air, und MairDumont Ventures, einen mit 125.000 Euro dotierten Branchenaward für Start-up-Unternehmen ausgelobt. Jetzt steht fest, wer ins finale Rennen um diese Auszeichung und die Produktinnovation des Jahres der Preferred Partner geht.

Bild: IHA

Der Start-up-Award wird anlässlich des Innovation Summits am 13. Juni 2017 im Grand Elysée Hamburg ebenso in direkter Abstimmung von den Verbandsmitgliedern vergeben, wie der erstmals unter den Preferred Partnern des Hotelverbandes ausgeschriebene Titel der „Produktinnovation des Jahres“. Eine gemeinsame Jury aus IHA-Vertretern und Finanzierungsexperten der VC-Fonds hat nun die jeweils drei Unternehmen ausgewählt, die in Hamburg vor den Verbandsmitgliedern ‚pitchen‘ werden. „Wir laden alle IHA-Mitglieder zur aktiven Teilhabe an diesen ebenso spannenden wie informativen Wettbewerben hochgradig innovativer Unternehmen im Rahmen unseres Jahreskongresses in Hamburg ein“, erklärt IHA-Vorsitzender Otto Lindner.

Und dies sind die drei Finalisten um den IHA-Branchenaward für Start-ups in alphabetischer Reihenfolge:

Hotelchamp



Hotelchamp unterstützt Hotels dabei, Direktbuchungen auf der eigenen Website zu erhöhen und gleichzeitig die Beziehungen zwischen Hotels und deren Gästen zu stärken. Mit Hilfe eines vielfältigen Toolsets und smarter Personalisierung nutzt Hotelchamp das Wissen über die Nutzer der Website, um automatisch die richtigen Anreize, an der richtigen Stelle auszuspielen. Website-Besucher werden zur Direktbuchung animiert. Auf diese Lösung vertrauen bereits über 1.000 Hotels in 35 Ländern.



Die Hotel-Shopping-Lösung bietet Gästen exklusives Shopping auf dem Zimmer des Hotels. Sie gelangen über das eigene Smartphone oder Tablet direkt auf dem Hotelzimmer in die Shopping-Welt. Das Sortiment ist genau auf die Bedürfnisse der Hotelgäste abgestimmt. Der Gast kann sich die bestellten Produkte direkt an der Rezeption abholen oder nach Hause liefern lassen. Das Hotel verdient bei jedem Verkauf mit und hat zudem die Möglichkeit, eigene Produkte wie Handtücher, Accessoires oder Zimmerausstattung an seine Gäste zu verkaufen.

LiveRate chat



Mit LiveRate chat können Hotels durch Einsatz intelligenter chatbots über mobile Messaging-Dienste, wie z.B. Facebook Messenger, mit ihren Gästen kommunizieren. Unabhängig davon, welches Endgerät oder welche Messaging-App Gäste auch nutzen, verwalten die Hotelmitarbeiter mit LiveRate chat alle Kanäle auf einer einheitlichen Plattform. Wiederkehrende Anfragen, wie z.B. eine Zimmerbuchung, beantwortet das System selbstständig. Die LiveRate chat-Funktion kann schnell und ohne Programmierkenntnisse auf jeder Webseite integriert werden.

Die Endrundenteilnehmer um die „Produktinnovation des Jahres“ der Preferred Partner sind in ebenfalls alphabetischer Reihenfolge:

Ergo! Power - Intelli Hood-System



Ergo Power hat ein e-Power-Control-System entwickelt, mit dem Zu- und Abluft von Küchenlüftungsanlagen bedarfsabhängig geregelt werden können. Die Küchenlüftung wird nur dann mit entsprechender Leistung betrieben, wenn Emissionen, wie Hitze, Dampf und Rauch auch anfallen. Das System lässt sich ohne großen Aufwand in jede bestehende Lüftungsanlage integrieren. Die Energiekosteneinsparung geht bis zu 60% und die CO 2- Reduzierung bis zu 50%. Die Amortisation liegt dabei in der Regel zwischen 0,5 und 1,5 Jahre.

SuitePad - Lobby Projektor



Der SuitePad Lobby Projektor beendet die Zettelwirtschaft an der Hotelrezeption und unterstützt die Hotelmitarbeiter im persönlichen Austausch mit dem Gast. Der digitale Concierge von Suitepad bietet als Neuheit die Möglichkeit, die Inhalte der digitalen Zimmermappe auch ohne Tablet direkt auf eine Oberfläche – horizontal oder vertikal – zu projizieren. Dort können dieselben Touchfunktionen genutzt werden wie auf dem Tablet.

YOURCAREERGROUP - Arbeitgeberbewertungen

Optimale Arbeitsbedingungen, gute Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten oder eine ausgewogene Work-Life-Balance sind Argumente, die potentielle Mitarbeiter zur Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber einbeziehen. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter kann keinem Arbeitgeber egal sein, sondern muss vielmehr intensiv erfragt und hinterfragt werden. Mitarbeiter werden so zu Botschaftern der Arbeitgebermarke. Die YOURCAREEGROUP bietet ein neues Tool für Arbeitgeberbewertungen in der Hotellerie an.