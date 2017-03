News | 13.03.2017

ISH 2017

Internationale Top-Marken live erleben

Zur Weltleitmesse ISH in Frankfurt am Main vom 14. bis 18. März 2017 stehen erneut marktfähige Innovationen rund um die Themen Wasser und Energie im Fokus. Mehr als 2.460 Aussteller, darunter Markt- und Technologieführer aus dem In- und Ausland, stellen Lösungen und Trends für nachhaltige, designorientierte Bäder und zukunftsweisende Gebäudetechnik vor.

Bild: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera

Die ISH ist eigenen Angaben zufolge der internationale Branchentreffpunkt schlechthin – 65 % der Aussteller und 39 % der Besucher kommen aus dem Ausland. Der Bereich "ISH Water", der die "Erlebniswelt Bad" und die "Welt der Installationstechnik" umfasst, befindet sich in den Hallen 2, 3, 4, 5, 6 und im Forum. Er steht 2017 im Zeichen der Top-Themen "Bäder für Menschen" und "Technik für Menschen".

Nachhaltigkeit ist Trumpf

Dabei werden unterschiedliche Aspekte wie Design, Gesundheit, Wellness, Komfort, aber auch Ressourcenschonung und Trinkwasserhygiene thematisiert. Die Aussteller möchten sich in diesem Bereich mit nachhaltigen, designorientierten Badlösungen präsentieren, bei denen es um die neuesten Design-Entwicklungen genauso wie um moderne, auf heutige Bedürfnisse abgestimmte nachhaltige Technik geht. Zu den Top-Marken des weltgrößten Showrooms für Bäderwelten gehören unter anderem: Alape, Antonio Lupi, Bette, Burgbad, Dornbracht, Duravit, Emco Bad, Falper, Fantini, Gessi, Grohe, Hansa, Hansgrohe, Hoesch, Hüppe, Ideal Standard, Kaldewei, Keramag, Kermi, Keuco, Kludi, KWC, Laufen, Franke, Roca, Schell, Teuco, Toto, Villeroy & Boch, Vitra und Zucchetti/KOS.