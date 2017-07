News | 10.07.2017

Scandic Hotels stärken ihren MICE Vertrieb in Europa

Jörn Schiel ist neuer Director of Sales Germany & Poland

Scandic Hotels stärken ihren Corporate und MICE Vertrieb in Europa mit Jörn Schiel als neuem Director of Sales Germany & Poland. Schiel leitet damit ab sofort den Verkauf der Scandic Hotels in den beiden Ländern. Er war zuvor als Director Key Accounts für die Hotelkette in Deutschland verantwortlich und ist bereits seit drei Jahren für Scandic tätig.

Bild: Scandic Hotels

Jörn Schiel bringt umfangreiche Erfahrungswerte aus dem Bereich Event und Sales Management mit. Der gebürtige Hamburger startete seine Karriere als Sales Manager

im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg und wechselte später in der gleichen Position zum Hamburg Convention Bureau. Vor seinem Einstieg bei Scandic Hotels

war er als Senior Sales Manager/ Key Account Manager im Grand Elysee Hamburg tätig. Seit Juni 2014 ist er im Sales für die Scandic Hotels Deutschland tätig und leitete

zuletzt den Bereich der Key Accounts. Seit dem 01. Juli trägt er als Director of Sales Germany & Poland die Verantwortung für die europäischen Scandic Hotels mit

Standorten in Berlin, Hamburg, Danzig und Breslau. Ab 2018 wird das Portfolio um ein weiteres Hotel in Frankfurt erweitert und wird dann 1.700 Zimmer und ca. 50

Tagungsräume umfassen.

Synergieeffekte nutzen



„Die Möglichkeit den Corporate und MICE Vertrieb für unsere Hotels in Deutschland und Polen zu koordinieren und auszubauen ist für mich ein spannender und

zukunftsweisender Schritt“, so Jörn Schiel. Jörn Schiel berichtet direkt an Jens Kindschuh, Commercial Director Europe: „Die länderübergreifende Synchronisierung der Vertriebsmaßnahmen unserer Hotels in Zentraleuropa schafft für uns entscheidende Synergieeffekte.“